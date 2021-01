Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag stengte Nordre Follo ned etter at den muterte koronavarianten ble påvist. Til sammen seks tilfeller av mutantviruset er bekreftet.

Oslo, Lørenskog, Enebakk, Indre Østfold, Ås, Frogn og Nesodden diskuterer nå regionale tiltak.

Som en følge av dette trakk mange til butikkene. Administrerende direktør i Rema 1000, Trond Bentestuen, ser tendenser til hamstring i hele østlandsregionen.

– 30 minutter etter pressekonferansen så vi tendenser til hamstring som lignet dagene etter 12. mars, sier Bentestuen til NRK.

Han understreker at det ikke er noen grunn til hamstring. Dagligvarer er det nok av.

– Det er viktig at vi unngår trengsel slik at matvarebutikkene ikke blir en arena for smittespredning, sier Bentestuen.

Kø for å få handlevogn

Ann Kristin Zupfer fra Tårnåsen skulle bare en kjapp tur innom Kolbotn Torg på formiddagen fredag for å levere noe.

Hun ble overrasket over det som møtte henne der.

– Det var så fryktelig mye folk og parkeringen var nesten full. Det er veldig uvanlig på formiddagen. Det var kø for å få en handlevogn på matbutikken, sier Zupfer.

Hun og mannen skulle egentlig på hytta i Ørje, men de bestemte seg for å snu og dra hjem.

Ann Kristin Zupfer forteller om stappfullt kjøpesenter på Kolbotn fredag. Foto: Privat

Stor pågang midt på dagen

I Nordre Follo tok mange turen til butikken fredag formiddag.

Hos Kiwi Langhus kom det plutselig veldig mange for å handle midt på dagen.

– Vi måtte øke kontrollen og sette inn flere ansatte, sier butikksjef Dag Martin Thømt til NRK.

Også Rema 1000 i Ski har hatt mange kunder i dag med fulle handlevogner. Men det var ikke like stor pågang som i mars.

Slik var køen til Vinmonopolet på Kolbotn Torg fredag formiddag. Foto: Privat

– Det var flere kunder enn vanlig på Vinmonopolene i Follo midt på dagen i dag, men det roet seg fort og vi kan ikke se noen tegn til at folk hamstret, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet.

I resten av landet var det ingen oppsving i salget.

Den nettbaserte dagligvarebutikken Kolonial.no jobber på spreng for å øke kapasiteten. De skriver på sine nettsider at de opplever svært stor pågang akkurat nå.