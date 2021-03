Rekordmange har testet seg for korona i Oslo

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Testtallene i Oslo er høyere enn noensinne. De var over 6000 i går og over 5000 dagen før, sier Elisabeth Vennevold til NRK.

Hun koordinerer koronastrategien ved Helseetaten i Oslo kommune.

– Det er bra at folk tester seg og det gir oss et bedre bilde av smittesituasjonen i byen vår, sier Vennevold.

Samtidig som kommunen har testet rekordmange, er Oslo klare for teste enda flere.

– Testkapasiteten i Oslo er god, sier Vennevold.

Hun forteller at det ikke skal ta mer enn ett døgn før folk får svar på testen. Men blir det stort press, kan det ta lenger tid.

Lange køer ved testsenter

Ved testsenteret på Adamstuen har det vært størst pågang. Også på Bryn er det mange som tester seg. På begge stedene går det an å møte opp for test, uten å bestille på forhånd.

I går kveld var det lange køer ved testsenteret på Bryn. Der måtte vakter passe på at alt gikk greit for seg.

Mange testet seg ved senteret på Bryn tirsdag. Foto: Bård Nafstad / NRK

Venter høye smittetall

Byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen, tror smittetallene vil bli høye de neste dagene.

– Høye testtall gjør at vi fanger opp mer smitte, og jeg venter svært høye smittetall, sier Johansen til NTB.

– At så mange tester seg, betyr at vi klarer å fange opp mer smitte, isolere de som er smittet, og sette folk i karantene. Dermed øker sjansene for å slå ned smitten, sier han.

Det siste døgnet ble det registrert 139 nye koronasmittede i Oslo.

Stengte ned Oslo igjen

Mandag innførte Oslo kommune nye strengere koronatiltak. Etter kort tid med noen lettelser før vinterferien, ble hovedstaden igjen stengt ned.

Dette er reglene som gjelder til og med 15. mars:

Alle serveringssteder må stenge, med unntak av for takeaway.

Alle butikker må stenge, med unntak av blant annet apoteker, dagligvarer og vinmonopol.

Gallerier og kunstutsalg må stenge.

Organiserte fritidsaktiviteter for voksne over 20 år frarådes

Utendørs arrangementer forbys.

Rødt nivå i voksenopplæring og vgs.

Vil innføre massetesting av elever med spyttprøver.

Anbefaler folk å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, med unntak av aleneboende og ungdom i samme kohort.

For å få kontroll med smitte på byggeplasser innfører Oslo kommune en egne forskriftsfestede regler for smittevern på byggeplasser.

Over 6000 personer har testet seg for korona i Oslo på en dag. Det er rekordhøyt. Ved testsenteret på Adamstuen har det vært størst pågang. Foto: Terje Pedersen / NTB

Oslo får flere vaksiner

Regjeringen har bestemt at områder med mye smitte skal få 20 prosent flere vaksiner.

Bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand skal få flere doser enn planlagt.

Raymond Johansen forteller at Oslo får omtrent 12.000 ekstra doser. De skal komme om noen uker.