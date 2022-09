Raymond Johansen bekymret etter flere voldshendelser i Oslo

– Det er bekymringsfullt det som skjer nå. Jeg får en rapport fra politiet, sannsynligvis senere i dag, sier Oslos byrådsleder, Raymond Johansen (Ap), til NRK.

Skyting på gata, knivstikking ved T-banen og slagsmål er noe av det som har skaket opp mange den siste tiden.

Flere er blitt skadet. Mandag ettermiddag havnet to unge menn på sykehus etter knivstikking på Furuset i Oslo. Den ene ble funnet på en benk ved T-banen og den andre i en leilighet.

Politiet etterforsker knivstikkingen som drapsforsøk og kroppsskade, skriver de i en pressemelding tirsdag formiddag.

To unge menn skadet i knivstikking - utenfor livsfare

De to som ble stukket med kniv ble kritisk skadet, men er utenfor livsfare, opplyser politiet.

Unge gutter med kniv

– Det er tydeligvis helt naturlig når man går ut om morgenen så tar du på deg en kniv. Vi ønsker ikke en by der det er ransakinger og scanning, sier byrådslederen.

– Det farligste man kan være i Oslo er å være kriminell, sier Johansen, og legger til at han ikke har fått noen opplysninger som tyder på at dette er gjengrelatert.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen er bekymret etter flere voldsepisoder den siste tiden. Foto: Anders Fehn / NRK

– Det skal være en trygg by. Her må vi gjøre betydelig forebyggende arbeid både mot skole, foreldre og andre. En fellesnevner er at dette er ganske unge gutter som har med seg en kniv og som tydeligvis også er villig til å bruke den, sier Raymond Johansen.

– Har dere svikta med det forebyggende arbeidet?

– Rett etter påske var jeg i Sverige i sammen med Oslo-politiet og så på de utfordringene man har i en rekke byer i Sverige, og tilsvarende i Danmark. Oslo er en by på 700 000 innbyggere, heldigvis har vi lav kriminalitet. Vi har en del helt uønska episoder. Så Oslo er en trygg by, vi har kommet et stykke på vei. Og vi driver mye forebyggende, men det er et evighetsarbeid, sier Johansen.

Mener knivstikking var drapsforsøk

Politiet etterforsker knivstikkingen på Furuset mandag som drapsforsøk og kroppsskade. Den ene er siktet for drapsforsøk og den andre er siktet for grov kroppsskade, skriver politiet.

– Etterforskningen så langt tyder på at det har vært en form for relasjon mellom de to mennene, men det er for tidlig å si hva som var bakgrunnen eller motiv for hendelsen, står det videre.

Politiet mener at også en tredje person var til stede. Politiet ber vedkommende om å ta kontakt.

Saken etterforskes av drapsseksjonen i Oslo-politiet. De siktede vil bli forsøkt avhørt tirsdag.