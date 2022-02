En vårdag i 2012 kontaktes politiet. Det er naboer som reagerer på en forlatt bil. En sølvgrå Volkswagen har stått feilparkert i flere dager på Montebello på Oslos vestkant.

Da patruljen ankommer, finner de bilens eier i bagasjerommet. Han er drept med kniv. Håndverkeren og småbarnsfaren Rafal Flis døde tre uker før han skulle ha fylt 32 år.

NRK har kartlagt alle drap i Oslo de siste ti årene. Rafal Flis-saken er den eneste siden 2012 der etterforskerne står uten en mistenkt.

– Vi har ikke gitt opp håpet om å komme videre og få løst saken, sier Anne Alræk Solem. Hun leder seksjonen i Oslo-politiet som etterforsker drap.

Nesten alle drap blir oppklart

Det er registrert 908 drapssaker i Norge i perioden 1990-2021.

Hele 96,5 prosent av sakene har blitt oppklart.

32 saker står uten siktet, mistenkt eller domfelt. De regnes dermed som uoppklarte av Kripos. Se hele listen nederst i saken.

I Kripos er det en egen gruppe som jobber med slike uoppklarte drapssaker. Leder Espen Erdal i den såkalte cold case-gruppa sier det finnes flere faktorer som kan gjøre enkelte drapssaker særlig vanskelige å løse.

– En av dem er hvis det går lang tid før drapet blir oppdaget. De første timene og dagene har politiet de beste forutsetningene for å innhente kontrollerbar informasjon.

For Rafal Flis' del tok det flere døgn før han ble funnet.

– En annen faktor er hvis det er et ukjent åsted, sier Erdal.

Rafal Flis-saken etterforskes fortsatt av Oslo-politiet og ikke av cold case-gruppa til Kripos. Erdal uttaler seg derfor på generelt grunnlag.

Kjenner ikke til noen fiender

Flis flyttet fra Polen til Norge i 2007 – fem år før drapet. Politiet mener at han neppe ble drept på Montebello der han ble funnet. Dermed er også åstedet ukjent.

NRK har vært i kontakt med Rafal Flis' tidligere samboer gjennom bistandsadvokat Brit Kjelleberg. Samboeren opplever at politiet har forsøkt å snu alle steiner, men Kjelleberg sier samtidig:

– Utfordringen er at man ikke har satt ned betydelige ressurser for ny gjennomgang av saken.

– Hadde Rafal noen fiender?

– Ingen fiender som de pårørende kjenner til.

– Er miljøet rundt ham tilstrekkelig gjennomgått?

– Det er det vanskelig å svare på.

Håper på gjennombrudd

Oslo-politiet understreker at saken ikke er lagt bort. Solem håper nye vitner eller ny teknologi kan gi fremskritt. Det har nemlig gitt gjennombrudd før.

I 2016 ble drapet på Egil Bråten oppklart etter 14 år. Nye metoder for å gjennomgå gamle DNA-spor ble avgjørende.

– Gamle bevis og beslag kan få en helt ny verdi fordi teknologien har gått videre, sier Solem.

Anne Alræk Solem leder drapsseksjonen i Oslo-politiet som etterforsker drap. Foto: Vegar Erstad / NRK

Hun har også en melding til publikum:

– Vi er ganske sikre på at det må være noen der ute med informasjon i saken som ikke har snakket med politiet. Jeg vil gi dem en klar oppfordring til å ta kontakt med oss.

Større andel utenlandske borgere

Rafal Flis hadde bodd fem år i Norge, men var polsk statsborger.

NRKs kartlegging av alle Oslo-drap i perioden 2012 til 2021 viser at utenlandske statsborgere er overrepresentert i statistikken.

32 prosent av dømte gjerningspersoner er statsborgere i et annet land.

28 prosent av ofrene var utenlandske statsborgere på drapstidspunktet.

Til sammenligning viser tall fra SSB at 16 prosent av Oslos innbyggere er utenlandske statsborgere.

Andelen er altså opptil dobbelt så høy i drapsstatistikken.

Kripos nasjonale drapsoversikt for tiårsperioden viser lignende tall.

– Kan ha betydning

Solem i Oslo-politiet bekrefter at utenlandsk bakgrunn kan gjøre etterforskning vanskeligere.

– Både viktige opplysninger og personer kan befinne seg i utlandet. Motivet kan ha utspring i konflikter i andre land. Det kan også være at vitner har lavere tillit til politiet. Det gjør at terskelen for å komme med opplysninger blir høyere.

– Har dette påvirket etterforskningen av drapet på Rafal Flis?

– Vi har hatt dialog med den katolske kirken i Oslo, samarbeidet med den polske ambassaden og vært i polske medier. Det har ikke ført oss nærmere noe motiv eller personer.

– Er det lettere å oppklare drap med norske ofre eller gjerningspersoner?

– Det går ikke an å si noe generelt om det. Men tilknytningen til Norge, gjennom naboer, omgangskrets og gjerne en jobb, kan ha betydning for politiet.

Cold case-sjef Espen Erdal sier det å kartlegge offeret også kan være en utfordring.

– Hvis vedkommende har mindre tilknytning til Norge, kan det i noen tilfeller være mer utfordrende å skaffe tilstrekkelig informasjon om han eller henne, sier han.