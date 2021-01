Politiet planlegger nytt søk i Gjerdrum

Tirsdag forrige uke opplyste politiet at det ikke lenger er håp om å finne overlevende etter skredet i Gjerdrum.

Etter at det gikk et nytt ras i skredområdet samme dag, ble leteaksjonen avbrutt og letemannskapene ble trukket ut av området.

Siden det har aksjonen blitt satt på vent. Politiet har nå satt ned en gruppe, som forbereder det videre søket.

Slik det ser ut nå planlegger politiet for at søk starter mandag.

Ordføreren er lettet

– Det er et stort skredområde, og det er til dels svært ustabilt og farlig for letemannskapene som skal inn fra bakken. Det er derfor svært viktig at vi får lagt planer for hvor vi målrettet skal søke, samtidig som vi ivaretar sikkerheten for dem som skal gjøre jobben, sier politioverbetjent Anders Mansaas i taktisk seksjon, geografisk driftsenhet Romerike i Øst politidistrikt.

De pårørende er informert om fremdriften, og om oppstart av søk.

– Jeg er veldig letta, veldig glad for det. Det viktigste er jo at vi får et svar på når. Det har vi nå fått og da håper vi inderlig at de søkene gir resultater. At de savnede blir funnet, sier ordfører Anders Østensen i Gjerdrum.

Tenker på de pårørende

– Sikkerhetsrisikoen skal ned, slik at søket kan gjennomføres trygt og sikkert for mannskapet, sier Karl-Vidar Solberg, lensmann i Ullensaker til NRK.

Sju personer er funnet omkommet og tre er fortsatt savnet etter at flere boliger på Ask i Gjerdrum raste ut i et stort leirskred natt til 30. desember.

Dette er ifølge NVE blant de største kvikkleireskredene vi har hatt i Norge.

Tøyer sikkerheten

Letingen etter antatt omkomne skiller seg fra leting etter overlevende.

– Når vi leter etter overlevende, er vi villige til strekke oss og tøye sikkerheten noe, sier Solberg.

Det er NVE som vurderer sikkerheten inne i skredområdet og dermed gir råd til politiet om når søket etter de tre savnede kan starte.

Bruker borerigger

Rundt 1000 personer ble evakuert som følge av skredet og et stort området i Gjerdrum kommune ble sperret av. Forrige uke besluttet politiet at enkelte av de evakuerte beboerne i Ask sentrum kunne flytte tilbake. 200 til 300 boliger ble da frigitt

NVE jobber nå med å få kartlagt grunnen i området, for å kunne gi råd til politiet om når flere evakuerte kan få flytte hjem og når søket etter omkomne kan tas opp igjen.

– Dette gjøres blant annet med borerigger ute i det evakuerte område, sier Toril Hofshagen regionsjef i Region Øst i NVE.

NVE hjelper politiet med faglige råd når de planlegger nye søk.

– Samtidig har vi blikket fremover, for å kunne bringe Gjerdrum og Ask sentrum tilbake, sier Hofshagen.

Når søket etter de tre savnede kan gjenopptas er det ingen som kan svare på.

– Vi er avhengig av ekspertisen til NVE for å kunne vurdere sikkerheten. Vi ønsker å komme i gang så fort som mulig, men har ennå ikke noe tid for når vi kan starte opp, sier lensmann Karl-Vidar Solberg.