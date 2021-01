– Noen synes det er skremmende å skulle tilbake til Ask sentrum og skolebygget, sier rektor Ann-Merethe S. Rønning ved Gjerdrum barneskole.

Etter skredet lille nyttårsaften ble barneskolen stengt fordi den havnet innenfor evakueringssonen.

Siden 5. januar har hverdagen for de 331 elevene og 50 ansatte vekslet mellom hjemmeskole, uteskole og skole på hotellene der evakuerte befinner seg.

– Fryser Victoria?

Elevene har hatt behov for å snakke med lærerne om det som har skjedd.

Mange har vært veldig bekymret for innestengte kjæledyr. De har lurt på hva som skjer med skredet og om hullet skal være der hele tiden.

Og de lurer veldig på de tre som fortsatt ikke er funnet, deriblant 13 år gamle Victoria Emilie Næristorp-Sørengen.

– De lurer på om Victoria, som er tidligere elev ved skolen, om hun fryser, sier rektor Ann-Merethe S. Rønning.

Hun forteller at barnepsykologene veileder og støtter dem på hvordan de skal svare på barnas spørsmål og møte dem på en god måte.

– Slike spørsmål er tøffe å få og de er tøffe å gi svar på for dem som står i det.

Barn reagerer ulikt

I forrige uke åpnet Gjerdrum ungdomsskole. Også de fikk hjelp av et kriseteam, og NRK snakket med lederen av teamet, Heidi Skutlaberg Wiig.

Heidi Skutlaberg Wiik er sykepleier. Hun jobber på Ahus i Palliativt uteteam. Foto: Bård Nafstad / NRK

Hun fortalte at barn og unge reagere veldig ulikt på en hendelse som dette.

– Noen er stille. Noen har behov for å prate sammen. Noen har behov for å gråte.

Barna kan også få kroppslige reaksjoner, sove dårlig, drikke og spise mindre, eller få vondt i hodet.

– Og konsentrasjonen kan være ganske lav etter en så stor katastrofe, sier hun.

– Hva er det viktigste for læreren i den jobben de nå skal gjøre i møtet med barna?

– Det er å være så trygg som de får til å være, sammen med barna. Det betyr ikke at lærerne ikke kan gråte eller være lei seg.

– Man bør være ærlig på følelsene sine. Men det er viktig med en tydelighet på at dette skal vi klare sammen, sier Wiig.

Foreldremøte

Sist fredag ble bygningen til barneskolen frigjort fra rasområdet.

– Jeg tror at foreldre har behov for å høre hvilke tester og hvilke grunnlag Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har for å si at dette er trygt, sier Gjerdrum-rektoren.

Derfor blir det arrangert et nettbasert foreldremøte på onsdag der NVE, politiet og Regionalt ressurssenter for traumatisk stress (RVTS) er til stede.

Et foredrag blir oversatt til alle språkene som er representert på skolen. Og det blir mulig å stille spørsmål.

Markering i alle klasserom

Gjerdrum barneskole har elever fra 1. til 7. trinn. Foto: Privat

Når elevene kommer tilbake på skole og SFO mandag 18. januar, er målet at skoledagen skal bli så normal som mulig.

– Barn har godt av at ting er som det pleier å være, sier Rønning.

Men det vil være flere voksne til stede enn vanlig i tilfelle noen barn trenger ekstra støtte.

Det blir også en form for markering i alle klasserom. Her kan man snakke sammen med sorgteamet fra Ahus og det psykososiale teamet til stede.

– Elevene får stille spørsmål. De får fortelle hvordan de har det. Hva de tenker og hva de er redde for. Og så avslutter man denne seansen med å gå ut og tenne lys, sier Rønning.

Gjerdrum-rektoren skjønner at foreldre kan være bekymret og at det kan være vanskelig å sende barnet sitt tilbake til skolen så kort tid etter det som har skjedd.

– NVE har jobbet 24 timer i døgnet for å ta prøver av grunnen rundt barneskolen og analysere dem. Hadde det vært det minste snev av tvil om dette var trygt, så hadde de aldri frigitt skolebygget.