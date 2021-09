Advarer mot ulovlige elsparkesykler: Stoppet to 15-åringer i 80 km/t

Det er ikke fartsgrenser for små elektriske kjøretøy på samme måte som med biler. Men det er et krav om at elsparkesykler har en hastighetssperre som gjør at de ikke går raskere enn 20 kilometer i timen. Det skal ikke være mulig for brukeren å oppheve hastighetssperren med en app, en bryter eller ved å endre modusen.