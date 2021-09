Elsparkesykler i hovedstaden forblir stengt

I natt trådte nemlig kommunens nye regler i kraft. Reglene gir 12 aktører lov til å leie ut 667 elsparkesykler hver.

Og nå vil det fortsette slik.

For i august varslet de store aktørene Tier, Voi og Ryde at de vil saksøke kommunen for den kraftige innstrammingen.

I påvente av en eventuell rettssak ba de Oslo tingrett om såkalt midlertidig forføyning. Altså at kommunen ikke kan begrense antallet før utfallet av selve rettssaken er klart.

Men dette fikk de ikke medhold i. Fredag kveld kom kjennelsen fra Oslo tingrett.

Det betyr at 23.000 elsparkesykler er redusert til 8000 i Oslos gater.

Kjennelsen kan ankes til Borgarting lagmannsrett.

– Bra tiltak

En av dem som har merket at mange av elsparkesyklene nå er stengt, er Geir Atle Paulsen.

– Jeg synes det er bra, men også litt utfordrende, så det er en omstilling. Men da blir det kanskje mindre grisekjøring på fortauene og veiene, så det er et bra tiltak, sier han.

Paulsen har selv brukt de små elektriske kjøretøyene.

– Det er jo noe man blir vant til, men nå får jeg gå tilbake til bysykkel. Det er bedre at det blir færre, enn at det er så mange som det har vært.

Slik så det ut på Aker brygge siste helga i mai. Foto: SEBASTIAN REINHOLDTSEN

Da NRK snakker med Cathrine Haave fredag formiddag, har hun forsøkt å låse opp tre sykler uten hell.

– Og nå begynner jeg å få dårlig tid, så jeg håper jeg finner en veldig snart.

Hun synes er er dumt at det har vært så mange ulykker på elsparkesykler.

– Men det er veldig praktisk. Det er ikke til å stikke under stol.

Må fjernes før onsdag

Selv om de nye reglene gjelder fra fredag av, kan flere tusen elsparkesykler bli stående på gata frem til onsdag neste uke.

Det kommer frem i et brev som Bymiljøetaten har sendt til aktørene, skriver Aftenposten.

Men selv om fristen for å fjerne syklene er satt til onsdag, må syklene deaktiveres. Ifølge avisen kan de også taues inn etter veitrafikklovens bestemmelser om feilparkering.

Færre skader

Samtidig som de tre aktørene saksøkte kommunen i august, innførte de nye tiltak. Blant tiltakene var nattestenging.

Det ga en tydelig effekt, viser tall fra Oslo skadelegevakt.

De to første helgene i august skjedde 50 prosent av skadene på natten.

De to siste helgene i august skjedde 25 prosent av skadene på natten.

– Vi var sikre på at dette tiltaket ville ha effekt. Vi ser også en reduksjon av skader på dagtid, så det er også gledelig, sa overlege Henrik Siverts til NRK forrige uke.

I slutten av mai åpnet Oslo opp igjen. Dette merket de raskt på skadelegevakten.

I juni behandlet skadelegevakten 421 skader etter ulykker på elsparkesykkel. Det var mer enn en dobling fra juni året før.

Etter dette tok Oslo-leger til orde for å forby utleie mellom klokken 23.00 og 05.00. En tredel av alle skadene skjer i dette tidsrommet.

Fra januar til og med august har skadelegevakten behandlet 3669 elsparkesykkelskader.