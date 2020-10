Her er formuleringen som viser at Jernbanedirektoratet skal vurdere å starte hele planprosessen med dobbeltspor fra Rygge mot Fredrikstad om igjen:

«I planleggingen av strekningen Haug–Seut–Sarpsborg er det avdekket vesentlig økte kostnader for videre utbygging av Østfoldbanen. Et endret utbyggingsomfang vurderes. Det er viktig å finne gode transportløsninger for denne strekningen innenfor realistiske økonomiske rammer. Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen skal vurdere hensiktsmessige transportløsninger for strekningen, bl.a. vurdere oppstart av en ny konseptvalgutredning».

En konseptvalgutredning er en faglig utredning av alternative måter å løse et behov på. For statlige prosjekter med antatt kostnad over 750 millioner kroner skal det gjennomføres en konseptvalgutredning før prosjektet besluttes igangsatt. Konseptvalgutredningen inngår i kvalitetssikringsregimet for store prosjekter.

Kilder: www.regjeringen.no, Wikipedia