Oslo vil taue inn feilparkerte elsparkesykler: Får støtte av bransjen

Lørdag startet byråd for miljø og samferdsel i Oslo å hente inn og samle opp elsparkesykler som ligger slengt rundt på fortau og gater, skriver Dagbladet.

– For at selskapene skal få dem tilbake, må de betale et gebyr. Når vi må gjøre jobben for selskapene og passe på at de overholder lover og regler, må de ta regningen – ikke skattebetalerne, sier Arild Hermstad, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, til avisa.

Oslo-byrådet har nå sendt brev til Samferdselsdepartementet, der de ber om at de innfører strengere regler.

– Vi har forventet at selskapene skulle ta samfunnsansvar og at situasjonen skulle bedre seg. Det har dem ikke gjort, sier Hermstad.

STRENGERE REGLER: Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Arild Hermstad, sier de ber om at Oslo kommune innfører strengere regler. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Folk eier ikke skam

I hovedstaden er det nesten 13.000 elsparkesykler. En av de største aktørene, Voi, har tidligere tatt til orde for mer regulering av næringen.

– Vi støtter at det tas grep. Hverken byens innbyggere, medtrafikanter eller aktørene er tjent med situasjonen slik den er nå. Vi forstår at folk er frustrerte, sier Voi-sjef Christina Moe Gjerde.

Gjerde samtidig på at Voi ikke har blitt varslet om tiltaket, og mener det sier noe om den manglende dialogen med bransjen.

Voi-sjefen opplyser at selskapet har daglige patruljer som rydder feilparkerte sykler, og sier frekvensen på disse patruljene har blitt trappet opp den siste uken. I tillegg har Voi innført soner der det er forbudt å parkere.

Gjerde mener løsningen er at kommunen dedikerer mer areal til parkering av sparkesyklene.

– Videre er det viktig at brukerne viser et større ansvar når de parkerer. Folk eier ikke skam hvis de med viten og vilje parkerer midt på er fortau, sier Gjerde.

– Bør ut på anbud

Lars Christian Grødem-Olsen i elsparkesykkel-selskapet Tier sier man deler frustrasjonen til Hermstad, og at man derfor støtter strakstiltak for å løse utfordringer med parkeringssituasjonen.

– Dette er inngripende tiltak som vi prinsipielt i mot, men støtter tiltak som er tidsbegrenset, og som evalueres løpende, sier Grødem-Olsen.

Olsen sier at også Tier har trappet opp opprydningsarbeidet, og at man ser fram til å møte Bymiljøetaten til et møte på mandag. Videre ønsker Tier at det gjennomføres anbudskonkurranser i samarbeid med kommunen og Ruter, for å luke ut useriøse aktører.

«Geriljametoder»

Mange har klaget på manglende regulering og feilparkering av elsparkesykler i store byer o Oslo. Tidligere denne uken snakket NRK med leder av protestgruppen «La oss ta fortauene tilbake», Stein Leikanger.

Han mener framkomstmiddelet ikke bør bli behandlet som en sykkel, men som et motorisert kjøretøy.

Derfor startet han en aksjon der medlemmene flytter elsparkesykler som hindrer fri ferdsel på fortauene ut i kjørebanen.

– Det er et kjøretøy som kjører 20 kilometer i timen, seks meter i sekundet, som er helt fritt å bruke på landets fortau. Det er livsfarlig, mener Leikanger.

OPPGITT: Leder av protestgruppen «La oss ta fortauene tilbake», Stein Leikanger, er lei av henslengte elsparkesykler i gatene. Foto: Privat

Sabotasje

De siste dagene har TV 2 fått tilsendt flere bilder som viser sabotasje mot elsparkesykler. Lignende bilder er også lagt ut av enkeltpersoner i Facebook-gruppa «La oss ta fortauene tilbake».

Markedssjef i Tier, Lars Christian Grødem-Olsen, sier til kanalen at hærverk vil bli anmeldt.

Leikanger bekrefter at flere i protestgruppen mener at sabotasje av elsparkesyklene er et steg i riktig retning.

– Enkelte hopper inn i gruppen uten å lese kjørereglene våre og mener vel slike metoder er formålstjenlige. Men det er de ikke, har Leikanger uttalt til NRK.

Fredag ble det også kjent at Oslo-politiet vil ta opp problemet med elsparkesyklene i hovedstadens gater på neste politirådsmøte, der politiet og kommuneledelsen er til stede, melder NTB.

– En hovedtilnærming må være å forebygge uønsket bruk av småelektriske kjøretøy gjennom gode løsninger og tiltak, slik at det blir færre ulykker og skader, sier fungerende leder i seksjonen for trafikk- og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt, Frank Halse.

Møtet kommer i stand etter at Oslo legevakt har gått ut og bedt om at elsparkesyklene i byen må sperres for bruk på natta.