De siste månedene har det vært flere skytinger på åpen gate i Oslo.

Natt til søndag ble to personer skutt ved Nationaltheatret, rett ved Theatercaféen. Dette skjedde i full offentlighet, med mange vitner.

Vi har spurt Oslo-folk om skyting og vold på åpen gate gjør dem redde. Undersøkelsen er gjennomført av Infact, i samarbeid med Aftenposten.

De aller fleste føler seg trygge i hovedstaden. Om du bor i øst, vest, nord eller syd i byen har lite å si, viser tallene.

– Tør ikke lenger gripe inn

Men selv om folk flest føler seg trygge, er det mange som blir påvirket.

Én av tre svarer at vold og gateskytinger påvirker hvordan de beveger seg i byen.

En av dem er Noor Khan Bhatti (30). I fjor høst havnet Noor midt i et blodig drama på Tveita, der en ung mann ble alvorlig skadet.

Sammen med flere andre hjalp hun til med å holde den unge mannen bevisst mens de ventet på nødetatene.

HJALP TIL: I høst hjalp Noor en gutt i slutten av tenårene etter en episode på Tveita. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Før var det slik at man ikke tenkte så mye på om man skal gripe inn eller ikke. Nå er man litt mer redd for sin egen sikkerhet, fordi noen bærer kniv og at man kanskje blir tilfeldig skadet.

Bekymret for utviklingen

De siste par årene har politiet fått flere og flere anmeldelser av vold med skytevåpen. Tallet var særlig høyt i 2021, da ble åtte menn skutt i hovedstaden.

Spenninger i kriminelle miljøer, rusmisbruk og psykisk sykdom kan ligge bak økningen, viser en rapport om anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt.

Utviklingen bekymrer Noor. Hun blir påvirket av hendelsene i hennes nærområde.

– Jeg hører stadig om tilfeller. Jeg føler meg trygg i Oslo, men det er ubehagelig å vite at noe kan skje foran deg uten at du kan gripe inn, fordi du er redd for din egen sikkerhet, sier Noor.

Vanlig å ha en reaksjon på voldshendelser

Det er naturlig at man reagerer på det som truer sikkerheten og tryggheten rundt oss, ifølge Grete Dyb, forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

– Når ting som dette skjer vil det påvirke måten vi tenker om vår egen sikkerhet og sikkerheten til de vi er glade i. Det å oppleve å være i fare er en stor belastning og gjør oss utrygge og stresset. Vi øker beredskap og blir mer på vakt.

Å oppleve at samfunnet er trygt, er viktig for livskvaliteten, sier Dyb.

Derfor mener hun at voldsforebygging må være en høyt prioritert oppgave, og at det må brukes mer midler på å forebygge vold.

– Vi vet hvor store konsekvenser vold har for mennesker. Både for de som blir direkte rammet, men også for de som er nær de som blir rammet, sier voldsforskeren.

NATURLIG: Ifølge voldsforsker Grete Dyb er det vanlig å reagere på sikkerheten og tryggheten i samfunnet. Foto: Kristoffer Sandven / NKVTS

Bekymret for fremtiden

NRKs undersøkelse viser også at 40 prosent mener at politiet aldri eller sjelden er synlige i bybildet.

Leder for forebyggende enhet i Oslo politidistrikt, Rune Solberg Swahn, sier til NRK at synlig tilstedeværelse er viktig for politiet.

MÅLRETTET: Politiet er fornøyd med at de fleste har tillit til at politiet ivaretar tryggheten. De er opptatt av at alle skal føle seg trygge. Foto: Nadir Alam / NRK

– Men vi ønsker å prioritere ressursene våre der sjansen for å forebygge kriminalitet er størst. Så vi prøver å være kunnskapsbaserte med tanke på hvor de er til stede.

Politiet er glade for at de fleste har tillit til at politiet ivaretar tryggheten.

De jobber med å øke trygghetsfølelsen, så enda flere skal føle seg trygge i det offentlige rom, ifølge Swahn.

Han sier likevel at det er trist å høre at voldsepisoder påvirker hvordan noen beveger seg i hovedstaden. Han mener at Oslo-folk ikke bør bekymre seg.

– Det tar vi på største alvor. Sjansen for å bli utsatt for vold når du bruker byen er veldig, veldig lav. Så jeg mener at den enkelte som bruker byen vår ikke bør bekymre seg for å utsettes tilfeldig av alvorlig vold som begås mellom kriminelle nettverk.

Politiet sier de jobber målrettet med forebyggende arbeid, for at det ikke skal skje slike ting i byen.

– Når de først skjer, er det viktig med rask oppklaring og å straffeforfølge de som gjør det, for å forhindre sjansen for at det skjer igjen, sier han.

Har vurdert å flytte ut av Oslo

FLYTTET: 30-åringen ønsket ikke at sønnen hennes skulle vokse opp i nærheten av kriminelle miljøer. Foto: Bård Nafstad / NRK

For en stund tilbake flyttet Noor fra Mortensrud til Haugerud.

– En av grunnene var fordi man så ganske tydelig at ungdommene ikke hadde noe sted å være. Vi så at det var et sted vi ikke ønsket at gutten vår skulle vokse opp.

Noor innrømmer at hun tidligere har vurdert å flytte ut av Oslo. Men den tanken har hun nå slått fra seg.

– Jeg har vært inne på tanken om å flytte lenger ut, hvor det er roligere og litt mer fredfullt. Samtidig tenker jeg at hvis alle skal begynne å flytte, så er det de som har disse problemene som blir igjen.