Knivstikkingen på Tveita tirsdag blir nå etterforsket som et drapsforsøk, skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

Ifølge politiet er det en ung mann i slutten av tenårene som ble knivstukket. Han har alvorlige skader, men tilstanden er stabil.

Noor Khan Bhatti leverte sin ett år gamle sønn i barnehagen som ligger ved Tveita-senteret. Like etter havnet hun i en situasjon hun sent vil glemme.

En tenåring lå på bakken knivstukket, like ved sønnens barnehage. Han trengte hjelp.

NRK møtte Bhatti ved stedet der det skjedde tirsdag ettermiddag. Minnene fra noen timer før er klare.

– Jeg ser en ung gutt ligge her. Og da skjønner jeg at det er alvor.

Noor Khan Bhatti tilbake ved åstedet. Ettermiddagsregnet har skylt vekk blodet fra kantsteinen. Foto: Bård Nafstad / NRK

Da Bhatti kom fram til offeret, var en annen kvinne allerede i gang med å legge press på såret. En mann hadde allerede ringt etter en ambulanse.

Hun hørte lyden av sirener i det fjerne. Blodet rant fra den unge mannen.

– Buksene hans var gjennomvåte av blod. Skoene var også dekket med blod.

Synet av offeret fikk henne til å skjelve.

– Han så ut som et barn. Det første jeg tenkte på var sønnen min.

Det var Avisa Oslo som først omtalte Bhattis opplevelse.

Gjerningsperson fortsatt på frifot

Like før knivstikkingen fikk politiet melding om en slåsskamp bak Tveita-senteret.

Gjerningspersonen løp fra stedet og politiet satt i gang søk blant annet med hunder.

Dagen etter har politiet ennå ikke funnet gjerningspersonen. De mener knivstikkingen ikke var tilfeldig.

Nå anser de hendelsen som et drapsforsøk. Politiet ber også publikum om tips i saken.

Politiet skriver også at det er for tidlig i etterforskningen til at de kan si noe om bakgrunn eller motiv for knivstikkingen.

De vet heller ikke om den har sammenheng med de andre voldshendelsene i Oslo den siste tiden.

Politiet jobbet på stedet med å innhente informasjon tirsdag. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Ønsket å hjelpe

Bhatti hjalp til med å passe på at den unge mannen holdt seg bevisst. Men hun og de andre hjelperne var ikke alene på åstedet.

Venner av offeret sto også rundt dem, sier Bhatti.

– Mannen som sto ved siden av meg, så alt. Han sier til offerets venner at de må forklare seg for politiet.

Men vennene til offeret nektet for at de hadde sett noe. De sa til mannen at de ikke var til stede da knivstikkingen skjedde, forklarer Bhatti.

– Det virker som disse ungdommene ikke har tillit til politiet. Og at de er redde for å snakke med politiet, for da vil det gå ut over dem, tror hun.

Flyttet vekk fra volden

Bhatti og familien bodde tidligere på Mortensrud. Da sønnen ble født, bestemte de seg for å flytte. Familien ville ikke at gutten skulle bli en del av de kriminelle miljøene der.

– Vi tenkte; vi må vekk.

Men nå tenker hun at volden hun så på Mortensrud, også er andre steder.

– Det er ingen vits å rømme, fordi det er et stort problem overalt i Oslo. Da må vi finne løsninger på problemene; dette er ikke noe vi kan rømme fra.

Dagen før knivstikkingen møtte Bhatti på et stort politioppbud på Haugerud, rett ved Tveita.

– Og så skjer dette i dag.

Politiet på plass bak Tveita senter i Oslo tirsdag morgen etter at en person ble stukket med det de da kalte en skarp gjenstand. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Bekymret for barna

Tirsdag ettermiddag har Bhatti ennå ikke fått i seg i noe mat etter å ha sett den blodige unge mannen. Hun fremstår likevel rolig. Men de siste ukene med voldshendelser i Oslo bekymrer henne.

– Det skjer oftere i dagslys når folk er på vei til jobb eller fra jobb. Barn kan være vitner til dette.

– Så du noen barn som var ute og lekte da du gikk bort til knivofferet?

– Det var barn som var på vei inn i barnehagen. Det er en populær leveringstid rett før halv ti. Heldigvis var det ingen barn som lekte ute, men det kunne fort ha skjedd.