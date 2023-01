Gjengtopper skutt i Oslo – jakter gjerningsmenn i MC-miljø

Det var natt til søndag at to personer ble skutt ved Nationaltheatret i Oslo sentrum.

Etter det NRK får opplyst, er de to mennene i 30- og 40-årene lederskikkelser i den kriminelle gjengen Young Guns.

Tre personer er siktet i saken, men kun en av dem er pågrepet.

Det bekrefter politiinspektør Grete Metlid til NRK søndag kveld.

– Vi er tett på denne saken og bruker store ressurser. Jeg håper at de to som er siktet tar kontakt med politiet.

Etterforsker konflikt

Politiet er tilbakeholdne med å kommentere saken. Etter det NRK får opplyst, er det fortsatt usikkert hva som er bakgrunnen for skytingen, men så langt er det ikke noe i etterforskningen som tyder på at skytingen var planlagt.

– Vi er opptatt av at det ikke blir noen eskalering av en konflikt som følge av skytingen. Nå er det politiet som håndterer denne saken, sier Metlid.

Begge de to mennene som er skutt, er tidligere straffedømt en rekke ganger for alvorlige forhold.

Begge har også vært involvert i tidligere skyteepisoder.

– Min klient er skadet og ligger på sykehus. Jeg ønsker ikke å kommentere saken utover dette, sier advokat Thomas Klevenberg. Han er oppnevnt som bistandsadvokat for mannen i 30-årene.

Politiet i området natt til søndag. Foto: Annika Byrde / NTB

Internasjonal MC-klubb

Etter det NRK erfarer, har flere av de siktede en tilknytning til MC-klubben Satudarah.

Den internasjonale MC-klubben har avdelinger over hele verden og beskrives som en såkalt 1 %-klubb.

Klubben som har sitt utspring i Nederland, er beryktet for blant annet narkotikavirksomhet og vold.

Søndag informerer advokaten til mannen som er pågrepet, Marius Ihlebæk, om at hans klient ikke ønsker å la seg avhøre av politiet.

Hvorfor han ikke ønsker å snakke med politiet, vil ikke Ihlebæk gå inn på.

– Men det blir ikke noe avhør i kveld, legger han til.

Ihlebæk sa tidligere til NRK at hans klient stiller seg uforstående til at han er pågrepet av politiet.

Flere gater i Oslo sentrum ble sperret av i forbindelse med skytingen. Fotografert her er Stortingsgaten. Foto: Stian Drake / NTB

Skutt på åpen gate

Skytingen fant sted ute på Klingenberggata, bare et par minutter unna handlegaten Karl Johan.

Politiinspektør Metlid uttalte tidligere søndag at konflikten ser ut til å ha begynt ved et utested i Klingenberggata.

Søndag kveld sier hun til Dagbladet at de to fornærmede skal ha vært på en bursdagsfest.

– Det var skudd på åpen gate. Antagelig startet dette inne på en bar, før det flyttet seg ut i gatemiljøet, der det ble løsnet skudd, sa innsatsleder Magnus Strande.

Operasjonsleder Alexander Østerhaug omtalte skytingen som et «målrettet angrep».

– All informasjon vi har til nå tyder på at dette var et målrettet angrep, og vi jobber ut fra at det er en konflikt i et kriminelt miljø.