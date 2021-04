Oppfordrer fastende muslimer til å vaksinere seg

Ramadan starter neste uke og under denne måneden skal muslimer gi avkall på mat og drikke fra daggry til solnedgang.

Nå har flere moskeer og organisasjoner i Norge fått mange spørsmål om koronavaksinen går imot dette.

– Jeg har hele tiden hørt fra imamer at man ikke skal ta vaksiner når man faster. Men etter at solen har gått ned er det greit, sier Bewar Kshar.

Kshar er en av mange som er usikre på hva som er greit.

Vaksinen bryter ikke med fasten

Muslimsk Dialognettverk og Islamsk Råd Norge fastslår nå at man kan ta vaksinen under fasten. Sammen representerer de flertallet av moskeene i landet.

Koronavaksiner har ingen næringsverdier og settes i muskel. Dermed blir ikke vaksinen sett på som mat eller drikke.

Det har vært usedvanlig mange som har lurt på dette, sier Arshad Jamil, covid-19 koordinator ved Muslimsk Dialognettverk.

– Det er mange flere enn jeg trodde som deler feil oppfatning av at man ikke kan ta vaksinen under fasten. Jeg selv også trodde at man ikke kunne ta noe inn i kroppen mens man faster.

Men det viser seg altså ikke å stemme.

– Det er en bred enighet om at man fint kan vaksinere seg mens man faster, sier Jamil.

Arshad Jamil, covid-19 koordinator ved Muslimsk Dialognettverk, forteller at det har fått usedvanlig mange henvendelser rundt koronavaksinen og fasten. Foto: Fouad Acharki / NRK

Helsen trumfer fasten

Leder for Islamsk Råd Norge, Abdirahman Diriye, sier at de har laget en veileder om dette. Den er utarbeidet av leger og lærde innen islamske lovskoler, i samarbeid med helsemyndigheter.

Det er ikke noe fra et teologisk ståsted som tilsier at man ikke kan ta vaksinen, sier Diriye.

– Vi bare avklarer det og om noen der ute lurer på om de bryter fasten, så vet de nå at de ikke gjør det, sier Diriye.

Diriye sier også at man kan bryte fasten om man blir dårlig eller får bivirkninger av vaksinen. Den tiden kan man ta igjen en annen dag.

– Fasten i seg selv er påbudt, men helsen trumfer.

Leder for Islamsk Råd Norge, Abdirahman Diriye, sier at det ikke er noe som fra et teologisk ståsted som er imot vaksinen. Foto: Terje Pedersen

På sine nettsider informerer Islamsk Råd om at koronavaksinen er gitt fatwa om at vaksinen anses som trygg.

Fatwa er en juridisk ikke-bindende erklæring i islam gitt av en ekspert eller religiøs autoritet.

Fatwa blir ofte utstedt etter ønske om oppklaring i hvordan loven skal tolkes.

Lovskolene tillater koronavaksinen

Både Islamsk Råd Norge og Muslimsk Dialognettverk sprer nå budskapet om vaksinen så mye de kan.

Flere imamer har også delt budskapet i sosiale medier

– Samtlige imamer og våre moskeer har allerede lagt ut i sosiale medier og kommer med en oppfordring at muslimer ikke må utsette vaksinen på grunn av fasten, sier Arshad Jamil.