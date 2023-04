Julio (26) brøt ut fra trossamfunn: Nå hjelper han andre i samme situasjon

– Jeg forteller min historie for å kunne hjelpe andre til å forstå bedre, sier Julio Alejandro Benavides.

26-åringen forteller at han ble utstøtt fra trossamfunnet Jehovas vitner i 2021. Da hadde han i flere år ønsket å bryte ut, men han ble værende i frykt for å miste vennene sine.

– Den tidsperioden var et rent helvete. Jeg hadde stemmer i hodet som sa at jeg ikke var verdig, at trossamfunnet hatet meg og at ingen ville ha kontakt med meg.

Han valgte å starte på studier og fikk seg kjæreste, samtidig som han var medlem. Det ble møtt med mye motstand.

Benavides ble dypt deprimert og begynte å tvile på trossamfunnet. Han beskriver at det endte med utfrysing og ekskludering.

Nå jobber han som frivillig i Hjelpekilden. Det er den eneste organisasjon i Norge som gir bistand til mennesker med bakgrunn fra lukkede eller strenge, religiøse miljøer.

Unge tar kontakt via snapchat

Benavides kontaktet selv Hjelpekilden da han trengte noen utenforstående å snakke med. Nå er han en av de frivillige som styrer Snapchat-kontoen til organisasjonen.

Målet er å nå ut til unge sårbare.

– Det er fantastisk å hjelpe folk. Det er på tide at den norske stat hører historier fra tidligere medlemmer av ulike usunne trossamfunn. Det er også på tide at de som tviler tar et standpunkt selv, sier Benavides.

Daglig leder Hilde Langvann i Hjelpekilden Norge forteller at de har blitt kontakt av flere som har vurdert å avslutte alt.

Hilde Langvann er daglig leder i Hjelpekilden. Hun er bekymret for den økte pågangen de opplever fra folk som ønsker å bryte ut av ulike trossamfunn. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

– Det har vært 13-åringer som tar kontakt og sier at de ikke vil leve lenger. Ved noen tilfeller har vi sett oss nødt til å kontakte politiet, sier Langvann.

Det finnes ingen statistikk på hvor mange som årlig bryter med strenge, religiøse miljøer. Hjelpekilden har brukere med bakgrunn fra rundt 26 små̊ og store miljøer.

– Vi får rundt 300 henvendelser i året fra mennesker i bruddprosesser, noe vi tror bare er toppen av isberget. Terskelen til å oppsøke oss kan være høy.

Etter at Hjelpekilden tok i bruk Snapchat har tallet økt ytterligere.

Trenger du noen å snakke med? Ekspandér faktaboks Hvis du trenger å snakke med noen kan du ta kontakt med disse: Mental Helse Hjelpetelefonen: Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Kirkens SOS: Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Ring 22 40 00 40 eller chat med noen på nettsida. VO-linjen: En hjelpelinje for deg som opplever vold elller overgrep i nære relasjoner. Rnig 116 006 eller chat med noen på nettsida. Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000 Kors på halsen er Røde Kors sin tjeneste for deg under 18 år.

Telefon: 800 333 21. Skriv eller chat på nettsida. Alarmtelefonen for barn og unge: En gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Telefon 116 111. Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. Ring legevakt på tlf. 116117 for akuttthjelp. Du kan også snakke med fastlegen din.

Jehovas vitner: – Ikke automatisk ekskludert

Jehovas vitner er ikke enige i Julio Alejandro Benavides beskrivelser av trossamfunnet.

– En som begår en alvorlig synd, blir ikke automatisk ekskludert. Men hvis et døpt Jehovas vitne gjør det til en vane å bryte Bibelens moralnormer og ikke angrer, blir han eller hun ekskludert, sier talsmann Fabian Fond til NRK.

Jehovas vitners forsamlingshus kalles for Rikets sal. I Norge har trossamfunnet i overkant av 12.000 medlemmer. Foto: Vidar Ruud / NTB

Jehovas vitner ble i 2021 nektet statstilskudd. Statsforvalteren i Oslo og Viken begrunnet det med trossamfunnets eksklusjonspraksis.

Like før jul gikk trossamfunnet til saksmål mot staten etter avgjørelsen.

– Når det gjelder den diskriminerende avgjørelsen til Statsforvalteren, ser vi frem til å forsvare vår lovlydige religiøse praksis i retten, sier Fond.

Kan få store konsekvenser

Hjelpekilden har eksitert i ti år uten offentlig driftsstøtte. Ved hjelp av prosjektmidler har de klart å finansiere hjelpetilbudet.

Men nå risikerer de å måtte legge ned driften i oktober på grunn av manglende støtte.

Forfatter og journalist Aslaug Olette Klausen har jobbet med kultur og livssyns i en årrekke. Hun mener det er en krevende prosess å bryte ut av et trossamfunn, uavhengig av om det er et lukket miljø eller en åpen menighet.

– Et trosoppgjør kan generelt sammenliknes med en skilsmisse. Flere kan velge å forbli i menigheten etter at troen er forlatt, for å beholde forholdet til familie og venner, forklarer hun.

– Hjelpekildens kompetanse på både disse og utbryteres utfordring er uvurderlig, sier Klausen.

Tre dager i uken jobber Hilde Langvann for Hjelpekilden. Fra dette kontoret i Moss blir hun kontaktet opp til flere ganger om dagen fra folk som ønsker å bryte ut av ulike trossamfunn og som sliter psykisk. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Hjelpekilden frykter utbrytere vil stå uten tilbud om hjelp.

– Det kan få konsekvenser for liv. Vi har jobbet med å få offentlig støtte i flere år, så jeg synes det er hårreisende at vi ikke har fått det når nesten alle partiene har støttet det, sier Langvann.

Vil vurdere videre arbeid

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre uttalte seg positiv til at Hjelpekilden skulle få driftsstøtte i fjorårets budsjett.

Men det er opp til Barne- og familiedepartementet å bevilge penger. Departementet skriver i en e-post til NRK at de vurderer videre arbeid med problemstillingen som Hjelpekilden er opptatt av.

Foto: Silje Rognsvåg / NRK

– Hjelpekilden er et veldig viktig tiltak som vi ser har hjulpet mange. Hvis det tilbudet nå blir borte er det et stort tap for alle de som trenger den hjelpen Hjelpekilden tilbyr, sier leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Grunde Almeland (V).

Høyre mener Stortinget og regjeringen må forenkle søknadssystemer for å lettere kunne gi penger til frivillige organisasjoner.