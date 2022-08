Lille Milton på seks uker gråter iltert. Mamma Ine Olsen legger ham til brystet, og gråt blir til fornøyde knirk.

Milton er Olsens tredje barn. Hun har ammet alle tre uten særlige problemer, men har fått høre hva hun skal gjøre dersom hun får symptomer på brystbetennelse.

Da skal man amme hyppig for å tømme brystene, massere forsiktig og legge på varme omslag.

Dette har vært rådene helsepersonell har gitt i flere tiår. Fram til nå.

Tre tiltak

Ny forskning og forståelse av bryst og amming, viser at det er helt andre tiltak som skal settes i gang.

Det kommer fram i en oppdatert anbefaling fra The Academy of Breastfeeding Medicine (ABM). Organisasjonen drives av leger verden over.

Enkelt forklart er det nå det motsatte som gjelder ved tette melkeganger og brystbetennelse.

Dersom ammende får symptomer som varmt, hovent og/eller rødt bryst, skal de nå gjøre dette i 12–24 timer:

Amme kun på etterspørsel, altså så mye som barnet ønsker

Legge på kalde omslag for å få ned hevelsen

Ta Paracet/Ibux ved behov

Brystet skal ikke masseres da det kan skade brystvevet

Håper ammende får det bedre

FHI har nå oppdatert sine råd i tråd med anbefalingene fra The Academy of Breastfeeding Medicine. Nettsidene til eksempelvis Helsenorge og Legevakthåndboken er foreløpig ikke oppdatert, men FHI jobber med å spre informasjonen.

Seniorrådgiver Ina Landau Aasen ved Enhet for amming ved FHI sier mange ble overrasket over helomvendingen.

Ina Landau Aasen ved Enhet for amming ved Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: Privat

Aasen håper de nye rådene bidrar til færre plager for ammende og mindre bruk av antibiotika.

Hun understreker at rådene er generelle. Dersom man i løpet av et døgn blir mye dårligere, skal man kontakte lege.

– Det er viktig at hver enkelt får oppfølgning av helsepersonell. Det er ikke svart-hvitt, du kan ha flere tilstander samtidig, sier hun.

Aasen påpeker at det gjenstår mye forskning når det gjelder amming og brystkomplikasjoner.

Kritiske mødre

Mange mødre får hjelp og støtte til amming av den frivillige organisasjonen Ammehjelpen. Facebook-gruppen har over 40.000 medlemmer. Flere reagerer på de nye anbefalingene med overraskelse og forvirring.

I «alle» år har mødre hørt og fått videreformidlet myten om at man kan få brystbetennelse av å bli kald på brystene. Og nå skal man altså legge kulde på?

Styreleder Izabella Katharina Abouradoine Sætherø forstår at spørsmålene kommer.

– Det er en voldsom helomvending og kan være vanskelig å forholde seg til. Men når man leser forskningen, så gir det mening, sier Sætherø.

Izabella Katharina Abouradoine Sætherø er styreleder i Ammehjelpen. Foto: privat

Hun mener dette viser hvor lite interesse det er for å forske på kvinnehelse.

– Brystbetennelse og resten av tilstandene på spekteret er nokså vanlige. Det er jo helt utrolig at noen ikke har forsket mer på hva det er som skjer i brystet ved inflammasjon og betennelse, og hva som er den beste behandlingen, sier hun.

Sætherø oppfordrer dem som tviler, til å lese seg opp på de nye funnene. Også Ammehjelpen har oppdatert sine råd om tette melkeganger og brystbetennelse.

– Den tidligere anbefalingen har nok fungert for noen, mens for andre har den forlenget sykdomsforløpet, sier Sætherø.

På helsestasjonen

På Fjell helsestasjon i Drammen blir Ine Olsen og Milton tatt imot av helsesykepleier Bettina Aspebakken til seksukerskontroll.

Aspebakken forteller samtidig den nybakte moren om de nye rådene for brystbetennelse.

– Det er bra at det blir fokusert på det, for brystbetennelse kan skape veldig mye problemer med feber, smerter og sykdomsfølelse. Hvis dette kan gjøre at det går fortere over og at man slipper antibiotika, så er det kjempefint, sier helsesykepleieren.