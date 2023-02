En olabukse med hull på kneet? Rett i søpla! En kjole med rødvinsflekk? På dynga med den!

Vi liker kanskje å tro at vi er gode på klesgjenbruk her på berget, men det er nok ikke tilfelle.

I snitt kaster hver av oss mellom 10 og 15 kg klær og sko i året, rett i restavfallet. Til sammen tilsvarer det over 100.000 tonn, bare med tekstiler, med hilsen fra Ola og Kari.

Det har ikke vært andre steder å kvitte seg med ødelagte tekstiler enn i restavfallet. Frem til nå.

– Nå tester vi ut fremtidens tekstilinnsamling. Minst mulig skal i restavfallet, sier Mari Brenden, kommunikasjonsrådgiver i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD).

– Det blir spennende å se resultatene på løsningene vi tester, sier Mari Brenden hos RfD. Foto: Anders Haualand / NRK

Hele landet må ha en løsning om få år

På samtlige fire av RfDs gjenvinningsstasjoner testes nå ordningen med levering av ødelagte tekstiler.

I området bor cirka 164.000 innbyggere; de er dermed med på et nasjonalt prøveprosjekt.

Innen 2025 må nemlig alle kommuner i landet ha en løsning for sortering av tekstilavfall på plass.

Pilotprosjekt om gjenvinning Ekspandér faktaboks 1) Innen 2025 er alle kommuner pålagt å ha en innsamlingsordning for tekstiler, klær og sko.

2) RfD (Renovasjonsselskapet for Drammensregionen) er med på et nasjonalt prøveprosjekt som går i seks områder av landet for å finne den beste løsningen for innsamling av tekstiler i Norge. 3) Prosjektet skal registrere mengde, analysere kvaliteten på de innsamlede tekstilene i alle områder, og kartlegge hvordan innbyggerne opplever ordningen. 4) Resultatet vil danne grunnlag for anbefalinger om fremtidige løsninger for hele landet. (Kilde: RfD)

Prøveprosjektet skal derfor teste forskjellige måter å sortere ødelagt tekstil på.

– Noen tester ut løsninger for henting av tekstiler hjemme, mens vi tester ut levering av tekstiler på gjenvinningsstasjoner, forklarer Brenden.

Ved gjenvinningsstasjonene er nå egne containere merket tekstiler satt frem. Fillete, flekkete og hullete klær som vanligvis ville gått rett i søpla, skal i stedet få nytt liv.

Cecil H. Nathaniel viser frem en av 1000-litersdunkene som ødelagte tekstiler skal kastes i. Foto: Anders Haualand / NRK

Ombruk og gjenvinning er fremtiden

Det er nemlig sånn at mesteparten av klærne vi kaster, møllspiste vinterkåper og bukser så blankslitte i baken at man kunne blitt tauet inn for blotting ved bruk av dem – kan bli brukt om igjen.

Eller iallfall bli brukt i nye produkter.

Kun 6 prosent blir levert tilbake til forbrenning Hege Stenmarck, daglig leder hos Kirkens Bymisjon Miljø

Etter mottak av revnede gensere og utgått sko ved gjenvinningsstasjonen i Drammensområdet, tar Kirkens Bymisjon over og setter i gang med sorteringen.

– Av det vi har fått inn til nå, går 41 prosent tilbake til ombruk. 53 prosent er materialgjenvinning og kun 6 prosent blir levert tilbake til forbrenning, konstaterer Hege Stenmarck, daglig leder for Kirkens Bymisjon.

Mari Brenden (til venstre) og Hege Stenmarck fra henholdsvis RfD og Kirkens Bymisjon går gjennom innkomne og slitte plagg. Foto: Anders Haualand / NRK

Prøveprosjektet startet opp 1. februar og avsluttes 1. juli. Da skal løsningene sammenlignes for å finne ut hva som fungerer best.

– Og så skal vi se om innbyggerne våre er fornøyd, sier Stenmarck.

Hver av oss kaster mellom 10 og 15 kilo klær i året. Foto: Anders Haualand / NRK Til sammen blir det enorme mengder med tekstilavfall. Foto: Anders Haualand / NRK Hva skal brukes på ny? Foto: Anders Haualand / NRK Den nye ordningen sørger for at tekstil sorteres for gjenbruk. Foto: Anders Haualand / NRK Etter at tekstilene har blitt kastet på gjenvinningsstasjonene, tar Kirkens Bymisjon over og sørger for sorteringen. Foto: Anders Haualand / NRK Over 100. 000 tonn klær kaster vi i Norge hvert år. Foto: Anders Haualand / NRK Hos Renovasjonsselskapet for Drammensregionen, går nå kun 6 prosent av tekstilavfallet til forbrenning etter at den nye ordningen startet opp. Foto: Anders Haualand / NRK

Men når 6 prosent går til forbrenning. Hva med de resterende prosentene? Enkelt spurt:

– Hva skjer med de gamle klærne?

– Vi sorterer for ombruk, det er for videresalg av tekstiler. Og vi sorterer til materialgjenvinning, som betyr at det typisk lages pussefiller og at det går inn til bilindustrien, svarer Stenmarck.