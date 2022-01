Mange nordmenn vil til utlandet i sommer

– Jeg ser frem til å ha det gøy med familien min og slappe av og oppleve et nytt sted, sier Iria Louise Holter.

28-åringen fra Lambertseter i Oslo er glad i å reise. Planen er utenlandsferie i sommer for å feire foreldrenes 60-årsdag.

Hvor de skal reise, er foreløpig usikkert.

Iria Louise Holter gleder seg til å reise utenlands til sommeren for å feire foreldrene sine. Foto: Privat Foto: Privat

– Vi har tenkt litt på Italia, Amalfikysten eller kanskje Portugal fordi ingen av oss har vært der før.

Hun innrømmer at det har vært litt kjedelig å ikke kunne reise utenlands de siste to årene på grunn av korona.

– Man må bare gjøre det beste ut av det og tenke at man heller får nyte det litt ekstra når man får mulighet til å reise igjen.

Og hun tror mulighetene er gode for at de kommer seg av gårde.

– Man er jo litt usikker på grunn av korona, men jeg tror og håper at det går fint.

Mange ønsker pakkereiser

Januar er normalt høysesong for kjøp av reiser.

Nora Aspengren er kommunikasjonssjef i TUI. Foto: TUI

– Vi ser at reiselysten begynner å ta seg opp og reisebestillingene kommer inn. Folk vil sikre seg både sommerferie og siste rest av vinterferien. Vi har sett en jevn vekst i salget de siste ukene, sier kommunikasjonssjef Nora Aspengren i TUI.

Så langt i januar har de solgt rundt tre ganger så mange utenlandsturer som på samme tid i fjor. Men da var også situasjonen en annen med strenge koronarestriksjoner.

– Folk aner vel lys i enden av tunnelen håper jeg og at man faktisk kan reise i sommer. Det tror jeg har mye å si. Folk har ferie til overs, folk har spart opp feriepenger så det er deilig å kunne planlegge litt igjen.

Også reiseoperatøren Apollo opplever økt pågang. Den siste uken har de hatt en salgsøkning på 40 prosent fra uken før.

De tror det skyldes vaksinering og at usikkerheten rundt omikron-varianten har roet seg.

Beatriz Rivera er kommunikasjonssjef i Apollo. Foto: Johnny Syversen / Apollo

– Jeg tror også at reisefeberen som har vokst seg opp nå over to år, begynner å få litt overtaket på oss, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo.

De kan også se at mange nå i januarkulda drømmer om sol og varme.

– Den siste uken har vi hatt en økning på over 60 prosent i trafikken inn til siden vår, så i tillegg til at det er mange som nå faktisk bestiller en reise er det også mange som åpenbart er i planleggingsmodus, sier Rivera.

Planlegger du ferie i utlandet i sommer? Ja Nei Vet ikke Vis resultat

Hellas er populært

Ifølge reiseselskapene er de som bestiller sommerferie nå, en god blanding av alle typer ferierende. Også barnefamiliene er tilbake etter to år med norgesferie.

Hellas er uten tvil det mest populære reisemålet. Mange ønsker seg til Kreta og Rhodos fordi de har gode erfaringer med å reise dit.

Reisene er langt fra å bli utplukket.

–Vi er ikke i nærheten av normal reiseaktivitet helt enda, sier Nora Aspengren i TUI.

Men mange populære hoteller på Kreta og Rhodos er i ferd med å fylles opp i høysesongen, ifølge Apollo. Og på små greske øyer fylles det opp fortere på grunn av mindre kapasitet.

– Hvis man har en drøm om å besøke en liten gresk perle i sommer, bør man ikke vente så lenge. Der går det fortere unna, sier Beatriz Rivera i Apollo.

Mange booker flybillett

Også flyselskapene merker at mange har startet planlegging av sommerferien sin.

Hos Norwegian bestiller folk reiser til typiske sole- og badedestinasjoner, i tillegg til storbyer i Europa.

Under pandemien har SAS sett to trender.

John Eckhoff er pressesjef i SAS. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Våre kunder booker tett opp til avreise og de booker relativt langt frem i tid, sier pressesjef John Eckhoff i SAS.

De første ukene i januar var det økende interesse for å bestille flybilletter i perioden juni til august.

Alicante i Spania var mest populært med København på andre plass. På topp-10-listen som også inneholder norske byer, finner man Malaga, Stockholm og Nice.

– Vi har stor tro på at det blir en bra sommer, sier Eckhoff.

FHI sprer h å p

Folkehelseinstituttet skjønner godt at mange nordmenn drømmer om utenlandsferie etter snart to år med pandemi.

De har følgende råd:

Preben Aavitsland er overlege i Folkehelseinstituttet (FHI) Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi tror at det i sommer vil være liten grunn til å holde seg hjemme på grunn av korona, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Men han legger til:

– Hvis det skulle det komme en helt ny og verre variant, kan bildet endres. Men akkurat nå er vi optimistiske.

Ifølge FHI vil det nok til sommeren fremdeles være slik at mange land vil kreve koronapass, testing eller begge deler.

Dette kan du sjekke her:

Aavitsland pleier selv å reise en tur til Danmark hver sommer.

– Jeg har ikke lagt noe planer for sommerferien ennå, men jeg håper vi får tatt oss en Danmarkstur.