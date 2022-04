Organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) får ikke lov til å brenne Koranen utenfor Stovner politistasjon i Oslo fredag.

Det har politiet bestemt.

– Begrunnelsen for at politiet ikke tillater markeringen gjennomført på stedet og tidsrommet som er beskrevet i meldingen, er frykt for alvorlige forstyrrelser av offentlig ro og orden, skriver pressesjef Unni Grøndahl i Oslo-politiet til NTB.

I tillegg er det politiutrykninger fra stasjonen. Derfor passer det dårlig med en demonstrasjon i området.

Politiet understreker at de ikke har sagt nei til koranbrenning.

– Vi har til arrangør sagt at vi vil forsøke å tilrettelegge for at markering kan gjennomføres på et annet sted eller annet tidspunkt. Det har vi bedt om tilbakemelding på, men ikke fått per nå, skriver Grøndahl i en SMS til NRK.

Stovner politistasjon (bildet) ligger like ved Stovner moské i Oslo. Foto: Audun Braastad / NTB

Gjennomfører likevel

Sian reagerer på avslaget.

– Jeg kommer ikke til å anerkjenne dette. Jeg har rett til å brenne Koraner, og da gjør jeg det, sier Sian-leder Lars Thorsen til NRK.

Thorsen hevder Sian har blitt utsatt for vold på tidligere demonstrasjoner. Derfor sa de fra til politiet på forhånd denne gangen.

Sian-leder Lars Thorsen sier de ikke bryr seg om avslaget til politiet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Svenske opptøyer

Den siste uka har det vært uro og opptøyer i Sverige.

Det kommer i kjølvannet av at den omstridte danske politikeren Rasmus Paludan blant annet tente på koraner.

Flere titalls politifolk og sivile ble skadd. Politibiler og bygg er også satt fyr på.

Irak har kalt en svensk diplomat inn på teppet som følge av koronabrenningen. Tirsdag ble det holdt en demonstrasjon utenfor den svenske ambassaden i Irans hovedstad Teheran.

Paludan har tidligere blitt dømt til fengsel for ærekrenkelser og rasistiske uttalelser mot muslimer. For to år siden ble han nektet innreise til Sverige.

Onsdag ble det kjent at han stiller til valg i Sverige til høsten.