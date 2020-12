Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I 13 år har Una vært trøtt. Hun går på idrettslinja på Asker videregående skole. Er aktiv og glad i å spille mye fotball. Men hverdagen er utfordrende. Sykdommen gjør henne trøtt hele tiden. Spesielt husker hun noen episoder fra barne- og ungdomsskolen.

– Da jeg hørte på presentasjoner eller foredrag i rolige omgivelser, sovnet jeg. Jeg har også sovnet på konserter og treningsleirer. Og midt opp i andre mennesker. Det er veldig ubehagelig, sier hun.

Etter mange år med legebesøk og utredninger har Una fått diagnosen narkolepsi. Symptomene kom etter at hun ble vaksinert mot svineinfluensa i 2009. Det er ingen andre åpenbare årsaksforklaringer på sykdommen enn svineinfluensavaksinen.

Narkolepsi er en kronisk sykdom som gir stor søvntrang på dagen. Man kan sovne i upassende situasjoner.

Les også: Jens (17) fikk et lite stikk i armen – nå lever han livet innendørs

Starter vaksinering mot korona

Om bare få dager starter Norge vaksinering mot korona. Una og familien kommer nok ikke til å vaksinere seg.

Unas mor, Marte Kristoffersen, er skeptisk til hastevaksiner. Foto: Dana Khalouf / NRK

– Vår erfaring med svineinfluensavaksinen har gjort oss svært skeptiske til hastevaksiner som koronavaksinen. Vi er redde for å få langsiktige, alvorlige bivirkninger, sier Unas mor, Marte Kristoffersen.

– Vi er derimot ikke motstandere av vaksinasjonsprogram som er grundig testet ut.

Kan ikke utelukke langtidsbivirkninger

Sigurd Hortemo er overlege for medisinsk rådgiving ved Legemiddelverket. Han mener at de setter store krav til godkjenning av koronavaksinen.

Overlege og medisinsk rådgiving Sigurd Hortemo mener koronavaksinen er trygg.

– Vaksinen er testet i en stor studie med 44.000 deltakere. Hensikten er å vise om vaksinen beskytter mot sykdom og få oversikt over bivirkninger, sier han.

– Er det trygt å ta Pfizer/Biontechs koronavaksine?

– Alle legemidler kan gi bivirkninger – også denne. Vaksinen blir godkjent dersom vi vurderer at nytten ved å ta vaksinen er mye større enn risikoen for bivirkninger, sier Hortemo.

Vaksinen er tatt i bruk i flere land. Så langt er det meldt om noen få tilfeller av alvorlige allergiske reaksjoner. Alle som setter vaksiner i Norge, har utstyr for å håndtere denne typen hendelser.

Uventede bivirkninger av svineinfluensavaksinen

Til nå har over 150 personer fått erstatning etter svineinfluensavaksinen. Hortemo synes det er leit at flere ble syke.

– Det var veldig trist og helt uventet at Pandemrix-vaksinen skulle gi økt risiko for narkolepsi. Derfor kreves store undersøkelser før vaksinene mot covid-19 blir godkjent. Vi er åpne om at vi ikke kan utelukke sjeldne bivirkninger over tid, avslutter Hortemo.

Marte Kristoffersen er stolt av datteren sin. Foto: Dana Khalouf / NRK

Kristoffersen er stolt av datteren sin. Hun synes at Una er tøff som har fortalt åpent om sykdommen. Nå har Una begynt på utprøving av medisiner, men helt frisk blir hun aldri.

– Jeg ønsker mer åpenhet fra myndighetene rundt bivirkninger. Da vet folk hvilket grunnlag de tar beslutningen om vaksine eller ikke på. Det er noe vi absolutt fortjener å vite, sier Kristoffersen.