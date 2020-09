Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De fleste skoler i Sarpsborg opplever nå krevende karantenesituasjoner, ifølge kommunens hjemmesider.

Nærmere 2500 personer er satt i karantene i de to tvillingbyene. Ifølge VG er det mandag 1300 i karantene i Fredrikstad.

Over 200 mennesker har fått påvist smitte. Utbruddet kan spores tilbake til en feiring av en muslimsk høytid i Skjeberg. Ifølge kommunen var 170 mennesker til stede.

– Mye hat

En av dem som er smittet, merket sykdommen godt.

– Jeg ble bekreftet smittet tirsdag som var, og så var det ille de to-tre første dagene. Men nå føler jeg det går bedre, sier en elev til NRK.

Vedkommende har trolig blitt smittet av en venn, som igjen hadde blitt smittet av sine foreldre. Vennen fikk positiv test og ba eleven om å teste seg da de hadde møttes.

Men smitten kan også ha skjedd på en busstur der mange mennesker var ombord.

MANGE TILFELLER: Siden tirsdag forrige uke er det registrert 80 smittetilfeller i Sarpsborg. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Eleven ønsker å være anonym og synes det er belastende å være en del av det pågående utbruddet. Vedkommende sier det har vært spredt mye negativitet i kommentarfeltene de siste dagene.

– Jeg føler at det er masse hat mot en spesifikk gruppe folk og det synes jeg ikke er greit.

Vil stenge alle skoler

Utdanningsforbundet i Sarpsborg vil nå stenge alle skolene i kommunen.

– Vi vil formidle bekymringen som arbeidstakerne har meldt inn til oss i stort omfang. Det er et fokus her og det er at smittesporinga og nærkontaktene ikke er hundre prosent avklart, sier leder i Utdanningsforbundet i Sarpsborg, Knut Olav Farbrot.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som omtalte dette først. Farbrot sier de er i dialog med kommunen.

MANGE TAR KONTAKT: Leder i Utdanningsforbundet i Sarpsborg, Knut Olav Farbrot sier de får mange henvendelser fra ansatte ved skoler i Sarpsborg. Foto: Trond Øyvind Karterud / NRK

Også barnehageansatte er bekymret, ifølge hovedtillitsvalgt for barnehagene, Stine Alsterberg Larsen.

– Vi får mange tilbakemeldinger fra ansatte som går med høye skuldre og er redde for å være på jobb, sier hun.

Også i Fredrikstad er flere barnehageavdelinger stengt, og flere skoleklasser har hjemmeundervisning mandag. Likevel ønsker ikke Utdanningsforbundet i Fredrikstad å gå langt som kollegene i Sarpsborg.

– Vi velger å stole på at kommunen har oversikt over smittesituasjonen, sier Ulrika Hanssen i Utdanningsforbundet.

MANGE SMITTET: I Fredrikstad har det blitt registrert 139 nye smittetilfeller siden 29. august. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Har god kontroll på smitteveier

Til tross for de høye smittetallene, mener kommuneoverlegen at de har god kontroll. Det begrunner hun med at de har kontroll over hvor smitten kommer fra.

– For oss er det travelt. Mange barn får ikke vært på skolen og det får samfunnsmessige konsekvenser, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen i Fredrikstad.

Hun sier de så langt har kontroll på situasjonen og smitteveier. De har så langt fått kartlagt nærkontakter og gitt informasjon til de det gjelder.

KOMMUNEOVERLEGE: Kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen sier de foreløpig har kontroll. Foto: NRK

– Med så mange smittede hele veien, så er det en fare for at det kan glippe. Men vi føler per nå at vi har kontroll.

Kommunen samarbeider tett med Folkehelseinstituttet. Det er så langt ikke planer om å stenge ned kommunen.

– Men dersom vi kommer i en situasjon der vi får flere med ukjent smittevei, så må vi vurdere dette på nytt.

Har satt kriseledelse

Etter det store smitteutbruddet har Sarpsborg kommune satt kriseledelse. Fredrikstad kommune satt kriseledelse lørdag kveld.

På kommunenes nettsider sier ordfører Sindre Martinsen Evje (Ap) i Sarpsborg at konsekvensene er store for skoler.

SKYHØYT: Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen Evje (Ap) sier konsekvensene er store etter at om lag 1000 personer er satt i karantene i kommunen.

– Smittetallene er skyhøye og vi ser at det pågående utbruddet har svært store konsekvenser, også ved at så mange er satt i karantene, sier Martinsen Evje (Ap).

Hardest rammet er Grålum ungdomsskole. Fire klasser er satt i karantene. Så mange lærere er i karantene at skolen nå er stengt for undervisning.

Kommunen opplyser at de ikke gir flere kommentarer før klokken 17.00 på en pressekonferanse.