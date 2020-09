Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg ble veldig overrasket da vi fikk beskjed om smitte. Men vi stanset feiringen med en gang og har ønsket å bidra til at alle med smitte kan spores opp, sier forstander Sadiq Baker Alezairjawi i trossamfunnet Al-Ghadir til Sarpsborg kommunes nettsider.

Det var de som gjennomførte arrangementet som har ført til at 70 personer er bekreftet smittet og flere hundre er satt i karantene i Sarpsborg og Fredrikstad.

Forstanderen har ikke besvart NRKs gjentatte henvendelser om saken, men han har forklart seg til kommunen fordi han ønsker å få frem alle fakta.

– Kyssing og klemming

Trossamfunnet hadde planlagt å markere den muslimske høytiden ashura over totalt 13 dager. Det skal ha vært mellom 60 og 70 menn og mellom 50 og 60 kvinner som deltok hver dag frem til feiringen ble stanset.

NRK har vært i kontakt med en av deltakerne på markeringen. Han hevder at det ikke virket som at folk tok smittevernet på alvor.

– Det var kyssing, klapping og klemming, og det var mange som var tett i tett. Det var ikke mange som brydde seg om smittevern akkurat. Selv om jeg så litt antibac noen få steder, så var det ikke mange, sier han.

Men Alezairjawi sier til kommunen at arrangøren var svært opptatt av smittevern.

– Antibac har vært tilgjengelig og vi har vært veldig opptatt av å holde avstand til hverandre, ikke klemme hverandre eller ha annen nærkontakt. Vi har også vært tydelig på at syke må holde seg hjemme. Ingen av deltakerne hadde symptomer på koronasmitte, hevder Alezairjawi.

– Jeg har vært tydelig på å fortelle medlemmene at de alle skal bidra til å forhindre ytterligere spredning ved å ta tester og forholde seg til karantenereglene, legger han til.

En plakat som henger på veggen utendørs på forsamlingslokalet ber folk om å følge smittevernreglene. Foto: Tor René Stryger/NRK

Ulovlig bruk av forsamlingslokalet

Trossamfunnet Al-Ghadir kjøpte tomannsboligen på 300 kvadratmeter og et verksted i Sarpsborg i sommer.

Ved verkstedet ble det satt i gang ulovlige ombyggingsarbeider som Sarpsborg kommune ga stoppordre om i slutten av juli.

Det var på denne eiendommen minst 160 personer var samlet for å markere den muslimske høytiden ashura.

Sarpsborg kommune opplyser at de i slutten av august foretok en befaring etter å ha fått et tips om at bygningen var i bruk. Befaringen viste at garasjen var tatt i bruk som forsamlingshus.

– Vi har derfor opprettet en tilsynssak og vedtatt et pålegg om stans av ulovlig bruk av eiendommen. Så må vi også få oversikt over smitteutbruddet som har skjedd. Vi har en stor jobb å gjøre med smittesporing, sier Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje til NRK.