Michael lå død i ni år: – Dette er utrolig trist

Nesten 600.000 mennesker har så langt lest historien om Michael, som lå død i ni år i leiligheten sin øst i Oslo før han ble funnet.

– At ingen har lett etter ham, eller spurt hvor han har blitt av, er utrolig trist, sier ordfører i Oslo, Marianne Borgen (SV).

Michael ble funnet i fjor, men døde i 2011- av naturlige årsaker. I de ni årene som gikk trodde naboer at han var på en institusjon eller hadde flyttet.

Han avviste kontakt med sin egen familie. Og var lite imøtekommende når naboer forsøkte å snakke med ham.

Har selv banket på hos naboer

Men ordføreren, som selv har bodd mesteparten av sitt liv i en blokk i en bydel øst i Oslo, mener likevel vi ikke skal gi opp med å ta kontakt.

– Jeg har respekt for at noen ønsker å isolere seg fra omverden og at man ønsker å være alene. Men det betyr jo ikke at man ikke har behov for et smil, et hei eller noen som bryr seg. Det er jo et totalt utenforskap vi snakker om.

Borgen har selv banket på dører hos naboer hun har vært bekymret for. Både fordi det har vært unormalt mye bråk og krangling.

Eller det har vært unormalt stille.

– Det kan være ulike grunner til at noen velger isolasjon. Det kan også være at folk har psykiske utfordringer. Da må man være på tilbudssiden. For jeg tror alle trenger å være litt sammen med andre.

– Det hjelper å bry seg

Michael er ikke alene om å bli liggende død hjemme over tid.

I fjor lå 27 mennesker døde i Oslo, Asker eller Bærum i over sju dager før de ble funnet. Året før var det 32 mennesker. Én person lå død i nesten sju måneder, viser tall NRK har fått fra politiet.

– Jeg tror det ligger noe iboende i alle oss mennesker at vi ønsker at noen skal se oss og være opptatt av hvordan vi har det. Det betyr ikke at man skal presse seg over dørstokken, men man må vise omsorg, nestekjærlighet og medmenneskelighet, sier Borgen.

Men i en by med snart 700.000 innbyggere er det en utfordring å forhindre totalt utenforskap. For man kan jo ikke tvinge noen til å gå på biblioteket, tvinge folk til å være med på nabolagsfesten eller tvinge noen til å åpne døren.

– Det hjelper å bry seg. Det hjelper å vise at man er et medmenneske. Og jeg tror mange i Oslo er flinke til det.

I en leilighet i denne blokka i en bydel øst i Oslo fant politiet Michael i mars i fjor. Foto: Anders Fehn / NRK

Nav vil vurdere nye praksis

I historien om Michael kan du lese om alt som skjedde etter at han døde. Som at Nav på et tidspunkt stanset pensjonen hans. Og at Skatteetaten på et tidspunkt oppførte han som «uten kjent bosted». Likevel ble det aldri oppdaget at Michael var død.

Fordi systemene aldri varslet noen. Men det mener NTNU-professor Arne Krokan at kan gjøres noe med.

– Man kunne tenke seg at man hadde tjenester som koordinerte informasjonen som i dag finnes i ulike siloer, sier Krokan.

Og dukker mange nok røde flagg opp, så kan systemet varsle.

I en e-post til NRK skriver Nav at de er positive til et slikt samarbeid med andre aktører.

– Forutsatt at lovverk og finansiering gir rom for det, sier fungerende avdelingsdirektør, Liv T Espedal.