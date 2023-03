– Spesielt nå under ramadan er det ekstra viktig for oss å be, sier elev Abdullahi Ahmed ved Drammen videregående skole.

NRK fikk mandag formiddag tips fra elever om innlegget som ble lagt ut på skolens nettside.

Flere reagerte på innholdet.

I innlegget fra rektor Hanne Merete Hagby står det:

«Det er nå ramadan for våre muslimske elever. I den forbindelse er det økt fokus på bønn. Vi opplever at elever forlater undervisningstid for å be. Det er ikke greit å forlate undervisning eller komme for sent til timer med denne begrunnelsen. Dette vil kunne gi grunnlag for anmerkning.

Jeg vil også presisere at beinstrekk er undervisningstid og skal ikke brukes til bønn. Det er viktig at alle føler seg inkludert på skolen, også troende muslimer, men det er likevel ikke en aktivitet som skal tas i undervisningstiden.»

Drammen videregående skole. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Det var Drammens Tidende som omtalte saken først.

– Hvorfor kan vi ikke bruke tiden til å be?

– Folk føler seg krenket. Det er ramadan og vi må prøve å komme oss nærmere Gud, sier Daniel Jamal.

Fem ganger om dagen må muslimene be under ramadan, forteller elevrådsleder Merjem Duderija som mener at det egentlig ikke kolliderer med undervisningen.

– Ikke så lenge du kommer tilbake til timen. Det er ingen som har klaget til oss at vi er sene på grunn av bønn, sier hun.

– Folk bruker jo tid til å gå på do, til å gå i kantina. Hvorfor kan ikke vi bruke tiden til å be? spør Daniel Jalal.

Daniel Jalal (foran fra venstre), Abdullahi Ahmed og elevrådsleder Merjem Duderija og de andre muslimske elevene ved skolen. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Drammen videregående skole har cirka 1300 elever. Mellom 20 og 30 prosent av elevene er muslimer. De sier at de ikke har et fast sted å gå til når de skal be.

– Problemet er at vi bruker tid til å lete etter et sted. Selve bønnen tar fem, seks minutter, sier Jalal.

Rektor slettet innlegget

Etter at NRK har snakket med elevene, ba elevrådet om et møte med rektor. Det møtet fikk NRK ikke lov til å være med på.

Drøye to timer etter at innlegget var publisert, ble det slettet.

Etter én time og endt møte, ønsket rektor betenkningstid før hun ville uttale seg til pressen.

– Bønn gir grunnlag for anmerkning. Hva mener du med det?

Rektor Hanne Hagby. Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Først vil jeg si at jeg har stor forståelse for at det nå er et økt behov for å be nå under ramadan. Vi er en mangfoldig skole med ulike behov, og det ønsker vi å legge til rette for.

Innlegget var ment som en presisering av at i selve undervisningstiden er det ikke rom for å gå ut for å be, ifølge rektor.

– Det må man gjøre mellom øktene. Nå har jeg hatt et møte med elevrådsstyre for å finne en løsning på hvordan vi kan tilrettelegge dette.

Løsningen er at elevene må be i pausen mellom tredje og fjerde økt.

– Elevrådsstyret var fornøyd og mange elever har gitt tommel opp. Nå håper jeg at det kan bøte litt på at det kanskje var litt utydelig det jeg skrev først.

Den nye meldingen fra rektor Hanne Hagby:

«Hei jeg har oppfattet at den siste meldingen min har skapt uro. Det var selvsagt ikke meningen 😊

Poenget er at beinstrekk ikke er et friminutt og derfor ikke skal brukes til noen aktiviteter som ikke læreren initierer.

Jeg har slettet innlegget og alle kommentarer. Dette for å stoppe diskusjonen her på teams, men jeg vil innkalle elevrådet slik at vi bruker de kanalene vi har for elevmedvirkning».