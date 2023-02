Thomas blir ofte glemt igjen på toget

Thomas Myhre (24) har sittet i rullestol hele livet. Han er bosatt i Lillestrøm og jobber i Drammen. To dager i uken pendler han mellom de to byene, med tog.

Dét går ikke alltid på skinner.

Flere ganger har han opplevd at toget kjører fra ham. Det skjer ofte når toget er forsinket. Konduktøren skylder på at det tar for lang tid å ta ut rampen.

I mange tilfeller er det også en femti-femti-sjanse for at heisen i det hele tatt virker, ifølge Myhre.

– Det er flaut å si at du kommer for sent på jobb fordi du ble nektet å være med eller fordi heisen ikke fungerte. Det er jo rett og slett bare fælt å oppleve.

Dermed blir han ventende på perrongen. I et håp om at neste tog har tid til å ta ham med.

Her kan Thomas bare trille rett av. Slik er ikke tilfelle på Oslo S for eksempel. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Får ikke bestilt i appen – gambler på at det går bra

Vy ønsker at Thomas og alle som reiser med rullestol gir beskjed om dette i forveien.

Da må man ringe kundeservice og oppgi rullestolens vekt og størrelse – som ikke skal overgå visse krav.

– Å bestille rullestolbillett i Vy-appen går ikke, forteller Myhre.

Via vanlig nettleser får man heller ikke lagt inn tillegg «rullestol».

«Kjøp ikke tilgjengelig» er beskjeden man får.

Før var det et krav at man sier ifra 36 timer på forhånd hvis man reiser med rullestol.

Dette ble forandret til «ønskelig» etter press fra blant andre Norges Handikapforbund.

«Kjøp ikke tilgjengelig» for rullestolbrukere. Foto: Skjermdump

– Spontanreiser er håpløst hvis det gjøres slik Vy ønsker, sier Myhre.

I stedet kjøper han vanlig billett, håper at heisen virker og at konduktøren er forståelsesfull.

For Myhre har opplevd at enkelte konduktører ikke slipper ham ombord med vanlig billett – og fordi han ikke har sagt ifra 36 timer i forveien.

Hvorfor er det ikke mulig å bestille rullestolplass via Vy-appen? spør Thomas Myhre. Foto: Henning Rønhovde / NRK «Kommer jeg med toget eller ikke?» Foto: Henning Rønhovde / NRK – Å bli nektet adgang på grunnlag av at du ikke har ringt inn og bestilt, det har jeg opplevd. Blant annet har jeg måttet reise en dag senere. Foto: Henning Rønhovde / NRK Mange stasjoner er ikke universelt utformet med for eksempel heis fra perrongen. Det er det heldigvis på Drammen stasjon. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Oppfordrer til å klage

På spørsmål om Myhre har klaget inn Vy, svarer han:

– Nei. Men jeg kunne sikkert klaget inn 10 saker i løpet av et år.

Direktør i Diskrimineringsnemnda, Ashan Nishantha, oppfordrer folk til å sende inn klager. – Vi kan gjøre noe med det, og det kan gjøre livet bedre til mange. Foto: Thor Brødreskift / Diskrimineringsnemnda

I fjor ble 563 saker klaget inn til Diskrimineringsnemnda.

De tar imot og avgjør klager på alt av diskriminering i samfunnet vårt. 111 av disse sakene handlet om funksjonsnedsettelser. Det er i denne kategorien de får flest klager.

Ifølge direktør Ashan Nishantha har det alltid vært sånn.

I 19 av de 111 sakene mente nemnda at det hadde skjedd diskriminering.

Han bekrefter videre at klagene om funksjonsnedsettelse i stor grad dreier seg om universell utforming, at samfunnet er tilpasset rullestolbrukere.

– Jeg vil oppfordre folk som opplever diskriminering å klage, sier Nishantha.

NRK forklarer Hva er Diskrimineringsnemnda? Bla videre I nemnda behandles klager om diskriminering, trakassering og gjengjeldelse. Jurister, dommere, advokater og professorer avgjør sakene. De kan kreve stans, retting og andre tiltak som er nødvendige for å stoppe blant annet diskriminering og trakassering. Diskrimineringssaker er ikke er prioritert etter rettshjelpsloven. Det betyr at man ikke har krav på fri rettshjelp. Dermed blir nemnda et alternativ til domstolen. Nemnda er underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet. Forrige kort Neste kort

– Forskjellsbehandling og diskriminering

Tove Linnea Brandvik er forbundsleder i Norges Handikapforbund. Hun er ikke overrasket over statistikken til Diskrimineringsnemnda eller historien til Thomas Myhre.

Forbundsleder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik. Foto: Amalie Bernhus Årtun / Nrk

– Dette er et stort problem. Det er en rangering av passasjerer, en forskjellsbehandling som provoserer. Det er diskriminering!

Nedverdigende å bli glemt

Ombord må Thomas Myhre informere konduktøren om hvilket stopp han skal av på slik at heisen/rampen kan brettes ut.

Han har derimot opplevd å bli glemt. Flere ganger.

– Det er nedverdigende, sier Myhre.

Å reise med tog er mye mer vrient enn det burde være. Det skal ikke være vanskelig for noen å reise med kollektivtransport. Thomas Myhre

Ufrivillig har han blitt med videre.

Ikke er det gitt at han kan gå av på neste stopp heller; mange stasjoner er ikke universelt utformet.

I teorien må han vente halvannen dag før han kan reise videre.

– Det finnes ikke noe som heter spontanitet for en rullestolbruker, sier Thomas Myhre. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Vanskeligere med rullestol enn uten

– Det skal ikke være vanskelig å reise med rullestol, men vi forstår at det oppleves som mer krevende å reise med enn uten, sier kommunikasjonssjef i Vy, Siv Egger Westin.

Vy forklarer at mange togsett er gamle og derfor ikke oppfyller kravet om universell utforming. De innrømmer videre at mange plattformer ikke er gode nok for rullestolbrukere.

– Nettopp derfor ønsker vi at rullestolbrukere tar kontakt i forkant sånn at vi kan gi en så god opplevelse som mulig, utdyper Westin.

Kommunikasjonssjef i Vy, Siv Egger Westin. Foto: Bård Gudim

Hun sier at de jobber med å få på plass gode løsninger. Videre kan man nå, på enkelte strekninger, bestille rullestolplass i Vy-appen.

Som kommentar til dem som ikke har fått reise og blitt glemt på toget, svarer Westin:

– Veldig trist å høre. Slik skal det ikke være. Det er jo allerede vanskelig å reise med tog med rullestol. Vi skal hjelpe kundene våre med av- og påstigning på tog.

Gjenglemt. Kjørt fra. Nektet ombordstigning.

På spørsmål om Thomas Myhre kjenner på en diskriminering, svarer han:

– Per definisjon er det det. Hvis en rullestolbruker ikke skal få komme seg på toget, hva annet skal man kalle det? svarer Myhre.