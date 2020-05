Melder mislighet i forskningsprosjekter ved reaktor til Økokrim

– Vi tok informasjonen som kom alvorlig og satte umiddelbart i gang en ekstern gransking, sier direktør Nils Morten Huseby i Institutt for Energiteknikk (IFE).

I fjor sommer meldte selskapet at de mistenkte mulig vitenskapelig uredelighet i prosjekter ved Haldenreaktoren. Det dreide seg da om mulig endring av forskningsresultater ved reaktoren flere år tilbake i tid.

Det var dette som gjorde at de satte i gang gransking, og konklusjonen er altså av en slik art at IFE selv har sendt rapporten videre til Økokrim.

Går selv til Økokrim

Haldenreaktoren er en atomreaktor som var i drift fra 1955 til den stengte i 2018. Den har vært brukt til ulike forskningsprosjekter, og ekspertise fra mange ulike land har vært involvert.

Ifølge IFE har det soim har skjedd ikke hatt noen sikkerhetsmessige konsekvenser for Haldenreaktoren.

Nå venter de på mer informasjon fra kundene om hvordan forskningsresultatene har blitt tatt i bruk rundt omkring i verden. Det er derfor for tidlig å si om misligholdet ved prosjektene i Halden har utgjort noen sikkerhetsfare andre steder.

Administrerende direktør Nils Morten Huseby i IFE. Foto: Anniken Mihle / NRK

– Granskingen har avdekket alvorlige forhold med risiko for sikkerhetsmessige og økonomiske konsekvenser. IFE har derfor besluttet å anmelde forholdet til Økokrim, sier Huseby.

Fikk internt varsel

I rapporten, som selskapet Kvamme Associaties har skrevet, kommer det frem at det var en intern varsler som først påpekte de mulige feilene. Det skjedde tidlig i 2019.

Den som meldte fra ble behandlet som en varsler, og det ble satt i gang interne undersøkelser. I august i fjor meldte selskapet at de hadde satt i gang en ekstern gransking.

Både kunder og myndigheter har blitt holdt informert underveis.

De første meldingene handlet blant annet om episoder der data om temperatur og trykk var endret.

Totalt er det funnet fire internasjonale prosjekter ved Haldenreaktoren som har vært misligholdt, heter det i rapporten.

Undersøkelsene har vist at endringene i dataene eller forskningsdesignet ser ut til å ha blitt trigget av operasjonelle utfordringer underveis i prosjektene.

Særlig to situasjoner er typiske. Det første er at forskerne ikke lyktes med å oppfylle testkravene. Det andre var situasjoner der prosjektet fikk problemer med testingen, og det var en fare for forsinkelser eller at de måtte starte på nytt.