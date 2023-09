Politiet har begjært mannen varetektsfengslet i fire uker, og en kjennelse er ventet i løpet av fredag ettermiddag.

Ifølge mannens advokat Ellen Tvedten Jorem nekter han straffskyld og er preget av situasjonen.

– Det å bli pågrepet og siktet i en så alvorlig sak med så mye mediefokus er en stor belastning for ham, sa hun samme dag som mannen ble pågrepet.

Advokaten, som jobber i Elden Advokatfirma AS, mener vilkårene for varetektsfengsling ikke er til stede.

– Han er klar på at han har ingen befatning med drapet han er siktet for, og vi har begjært ham løslatt, uttaler Tvedten Jorem.

– Ikke tillit til politiet

Den siktede mannen flere ganger tidligere hatt befatning med politiet.

– Han har gitt uttrykk for at han ikke har tillit til politiet. Han har derfor i samråd med advokat Thomas Randby og meg valgt å benytte seg av sin rett til ikke å forklare seg for politiet på nåværende tidspunkt.

– Vår klient håper at politiet nå fokuserer på en bred etterforskning av saken, slik at de kan finne frem til den eller de som står bak handlingene i denne tragiske saken, sier advokat Tvedten Jorem.

Politiet pågrepet og siktet mann for drapet på Jonas Aarseth Henriksen Du trenger javascript for å se video.

Politiet pågrep og siktet mannen for drapet på Jonas Aarseth Henriksen 17. august.

Han er i slutten av 20-årene og bor i Innlandet fylke, får NRK opplyst.

Krimteknikere utførte undersøkelser av et hus på Rena samme kveld.

Politiet kan heller ikke utelukke flere pågripelser i saken.

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke si noe om hvilke bevis som gjør at vi mistenker siktede for drapet. Det må vi komme tilbake til senere, sier politiadvokat Tine Henriksen.

Advokat Ellen Tvedten Jorem sier den siktede er helt klar på at han ikke har noe med drapet å gjøre. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Har flere tidligere dommer mot seg

Den siktede mannen er domfelt flere ganger for ulike forhold. NRK har fått tilgang til flere dommer mot mannen.

I fjor ble han dømt i Oslo tingrett for å ha truet en politibetjent og familien hans. Han var også tiltalt for å ha truet enda en politibetjent.

Hendelsen han ble dømt for fant sted samme dag som han slapp ut fra fengsel, der han hadde sonet for et annet forhold.

Han anket saken til lagmannsretten, som nektet anken fremmet. Mannen ble dømt til 24 dager i fengsel.

Den siktede mannen er også to ganger dømt for vold mot offentlig tjenestemann i 2022 og 2023.

Han er også dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand og brudd på vegtrafikkloven i 2016, brudd på våpenloven i 2019 og for tyveri i 2019.

Dommene kommer fra flere ulike tingretter.