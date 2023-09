Politiet i Sør-Øst har torsdag pågrepet og siktet en mann for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Det skriver de i en pressemelding.

Pågripelsen skjedde i Innlandet politidistrikt torsdag formiddag.

Politiet har innkalt til pressekonferanse torsdag ettermiddag i forbindelse med pågripelsen.

Politiet har siden drapet gjort undersøkelser ved og i området rundt hytta, som ligger skjermet til i skogen. Jonas ble funnet drept 17. august.

En sentral del av etterforskningen er også flere hendelser i tiden før drapet.

Nå kan NRK vise en ny video som viser hærverk mot kretsen rundt Jonas Aarseth Henriksen.

NRK har ikke lyktes i å få kontakt med Marijana Lozic, bistandsadvokat til familien til Jonas Aarseth Henriksen.

Videoer viser hærverk

Jonas har tidligere fortalt om flere hærverk mot biler som tilhører ham og venner av ham.

Dette er fortsatt en sentral del av politiets etterforskning, bekrefter politiadvokat Tine Henriksen til NRK.

En ny video NRK har fått tilgang til viser et annet hærverk mot en bil. Denne tilhører en venn av Jonas. Videoen er datert 7. august i år.

Det er ikke kjent om mannen på videoen har noe med pågripelsen å gjøre.

Jonas har tidligere omtalt dette hærverket på Facebook. Han gikk da ut og etterlyste spor og vitner som kunne vite noe om hærverkene han har vært utsatt for.

På videoen ser man en mann med lys jakke nærme seg en bil.

Han har på seg et munnbind og en caps. Hetta er trukket over hodet. Han har hansker på hendene.

I det klokka slår 02:52 på natta kaster mannen det som viser seg å være oransje maling på bakluken og taket til bilen. To ganger kaster han maling, før han snur seg og løper bort.

Hendelsen er fanget med overvåkningskameraer både på utsiden og innsiden av huset.

NRK kunne i går vise en overvåkningsvideo av hærverk mot betongbilen «Hulken». Den tilhører Jonas sitt firma Henriksen Solutions. Hærverket fant sted 4. august i år, kort tid før Jonas ble drept.

– Veldig skremmende

Mannen som eier bilen synes hendelsen er «sjukt ekkel».

– Det er veldig skremmende å vite at man potensielt har hatt drapsmenn på gårdsplassen om nettene. Det er sjukt ekkelt, og politiet gir ingen svar på hvem det kan være. Man blir lett paranoid uten svar, sier han til NRK.

Han er en kollega av Jonas Aarseth Henriksen.

Betongbilen «Hulken» ble utsatt for hærverk kort tid før Jonas Aarseth Henriksen ble drept ved ei hytte i Nes i Ådal. Foto: BATONG MEDIA

En måned siden drap

I dag er det en måned siden en venn av Jonas fant ham drept i firmabilen ved ei hytte i Nes i Ådal.

Bare timer før pågripelsen snakket NRK med Ivar borgen, talsperson for familien og stefar til Jonas Aarseth Henriksen.

– Det er vanskelig at ikke politiet har pågrepet den eller de som har gjort det, sier Borgen til NRK.

Ivar Borgen, stefar til drepte Jonas Aarseth Henriksen, sier familien stadig søker svar på hva som har skjedd. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

NRK møtte Borgen på dagen én måned etter drapet.

– Samtidig så er det viktig for oss at politiet gjør en god grundig jobb og virkelig går inn i det, slik de sier at de gjør – og vi også opplever at de gjør. Men det er krevende å ikke vite. Familien vil gjerne ha en del svar.

Overveldende støtte

Stefar Borgen sier de har opplevde mye støtte i tiden etter drapet.

– Vi blir fortsatt kontaktet. Noen ganger er ting stille, og det roer seg, men vi blir fortsatt kontaktet og fulgt opp, og spurt. Det er overveldende og fint, sier Borgen.