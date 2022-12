Årsaken er at en kjøreledning har falt over et tog, opplyser Bane Nor til NRK.

Flytoget som gikk fra Gardermoen klokken 08.00 stod klokken 11.50 fortsatt fast i tunnelen.

Passasjerene har sittet fast i over tre timer uten strøm eller toaletter.

Flere NRK har snakket med forteller at de er både tissetrengte og tørste. Noen er også litt engstelige.

De har fått beskjed om at de skal evakueres, men har ikke fått vite noe om når.

De rundt 500 passasjerene skal ha fått beskjed om at det ikke er mulig å taue toget sånn det er nå.

– Kjøreledningen ligger over toget, så det er vanskelig å få det dratt ut, så det ser vi på andre løsninger, sier Øystein Stavdal Paulsen i Bane Nor.

Elektrikere skal jobbe med å henge opp kabelen, slik at toget kan bli trukket ut. Klokken 12.20 blir arbeidet sluttført.

Da kjøreledningen falt over toget skal det ha kommet et smell som skremte flere av passasjerene.

I følge Ida Marie Fottland i Flytoget skal det ikke være noen fare for passasjerene i forbindelse med bergingen.

Kaja Rynning Moen i Vy sier at det går rolig for seg på deres tog.

– Vi har snakket med konduktøren som er der, og etter hva vi har fått høre virker det som at det er rolig og at det går fint om bord.

Passasjerene får tilbud om bistand av helse på Oslo S.

Det er full stopp for togene i Romeriksporten. Foto: Jennifer Sveigdalen

Jobber med å fikse feilen

Bane Nor opplyser 12.00 at bergingstoget er fremme og henter ut et av de to togene. Flytoget er ute av tunnelen.

Paulsen sier til NRK at det jobbes med å utbedre feilen, men at man ikke vet hvor lang tid det vil ta.

– Vi oppfordrer de reisende til å følge informasjon fra togselskapene sine for å se hvordan det påvirker deres reise, sier Paulsen.

– Det har vært en utfordrende opplevelse for passasjerene, men stemningen skal ha vært god ombord, sier Ida Marie Fottland.

Flere forsinkelser

Det har vært flere forsinkelser på formiddagen på grunn av feil ved tre sporveksler på Oslo S.

Det er sporene 1, 2 og 3 som er påvirket.

I dag åpnet Follobanen som halverer reisetiden mellom Oslo S og Østfoldbanen.

Feilene påvirker ikke åpningen.