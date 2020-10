– Jeg sliter med å huske hva jeg spiste i går, eller hva jeg gjorde. Jeg sliter med å huske alt, sier Magnus.

I høst flyttet 22-åringen til Oslo. Etter jobbing i barnehage og på Rema 1000, var han klar for å ta opp fag. Han gledet seg til å komme i gang.

Han synes det var godt å flytte hjemmefra. Men så gikk det galt.

Natt til 30. august gikk Magnus på fest med en kamerat på St. Hanshaugen i Oslo. Kameraten var invitert på et arrangement kalt «Rave Cave».

Festlokalet skjulte seg bak en åpning i en fjellvegg på cirka 1 x 1 meter.

Dette er inngangen til bunkeren som ble brukt under festen. Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg eier bunkeren. Den var samlingsstasjon for Sivilforsvaret frem til 2012. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Vet ikke hva som er ekte minner

August-natten har senket seg på St. Hanshaugen.

Magnus kryper inn gjennom en liten åpning i en fjellvegg. Han går innover i en fjellhall. Musikken blir høyere og høyere. Strobelys i mange farger danser på fjellveggene.

Det er mye folk. Stemningen er god. Alle danser. Alle er glade.

Videoer i sosiale medier viste ungdommenes festing i bunkeren. Du trenger javascript for å se video. Videoer i sosiale medier viste ungdommenes festing i bunkeren.

Så blir alt svart.

Magnus vet ikke om dette er ekte minner eller bilder som er skapt av det han har hørt i ettertid.

Store styrker fra politi, ambulansetjeneste og brannvesen rykket ut til det som viste seg å være en ravefest med elektronisk musikk. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Mange fikk kullosforgiftning

Opptil 200 deltakere var samlet på bunkerfesten.

Deltakerne brøt seg inn i et stengt fjellanlegg.

28 personer havnet på sykehus med kullosforgiftning. Kullosen kom fra aggregater som ga strøm til musikk- og lysanlegg.

Flere personer fikk påvist hjerneskade etter festen.

To pasienter ble vurdert som kritisk forgiftet.

Magnus (22) er en av dem.

Hvorfor akkurat han, kan det være to mulige forklaringer på.

Han kan ha oppholdt seg nærmere aggregatene enn andre og han kan ha vært én av de siste som ble reddet ut.

– Jeg var veldig mye redd

Kullosforgiftning skader særlig de dypere deler av hjernen. Det som har med hukommelse å gjøre. Den første uken husket han ingen ting.

– Jeg fikk høre at jeg kanskje aldri kom til å huske like bra igjen, at jeg var i faresone til å få hjernesykdom i tidlig alder. Det var ikke noe gøy å høre. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Alt var veldig usikkert. Jeg var veldig mye redd, sier Magnus.

På sykehus fikk han oksygen. Han ble også behandlet i trykkammer for å få kullosen fortest mulig ut av kroppen og for å motvirke nevrologiske senskader.

Han har vært på rehabilitering. Både for å lære seg husketeknikker og for å trene opp fysikken.

– Det var som å snakke med en Alzheimer-pasient

I dag får Magnus oppfølging av ergoterapeut flere ganger i uken.

– Jeg føler at jeg har begynt litt på barneskolen på en måte.

Han lærer hvordan han kan huske avtaler, huske det han skal kjøpe i butikken eller huske å ta en pizza ut av ovnen.

To måneder etter den skjebnesvangre festen, er han fortsatt avhengig av mye hjelp.

Mammaen er blant annet sjåfør, fordi han har mistet førerkortet.

Hun fikk vite at sønnen var havnet på sykehus, da en kompis av Magnus ringte.

– Da følte jeg at hele livet mitt raste sammen.

Hun ringte Ullevål sykehus. Fikk snakke med sønnen sin. Han husket ikke hva han hadde opplevd, skjønte ikke hvorfor han var på sykehus og ville bare hjem.

– Det var som å snakke med en pasient som hadde Alzheimer.

I starten var situasjonen hans så alvorlig at det ble foreslått at han trengte verge.

Redd han ikke blir seg selv igjen

MOREN ADVARER:– Alt er ikke bare lek og moro. Man må tenke seg godt om før man tar valg i livet. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Moren til Magnus mener det er viktig å få frem konsekvensene av bunkerfesten.

– Det har ikke bare gått bra for alle som var der. Livet er faktisk blitt satt på vent for noen av festdeltakerne.

Hendelsen har preget familien.

– Jeg har vært utrolig mye redd, sier moren.

Moren til Magnus har vært veldig engstelig for at Magnus ikke skulle få tilbake livet sitt. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Takker for at han er i live

22-åringen forteller historien sin fordi han mener han har vært heldig.

Men han ønsker å være anonym blant annet fordi han frykter nettroll.

– Jeg har lest kommentarer på Facebook og sånn. Det er ikke akkurat fine ting folk har å si.

Han skammer seg litt over at han dro på festen. Men mener det var umulig å se for seg at det skulle få så store konsekvenser.

– Når jeg drar på en fest, er ikke det første jeg tenker på hvor strømmen til lyset og musikken kommer fra.

Men det var nettopp dette som snudde opp ned på livet til Magnus.

– Alt er blitt satt på vent.

22-åringen får ikke vært sammen med vennene sine i Oslo. Han blir fort sliten. Sover mye.

Likevel er han takknemlig. Han takker redningsmannskapene som fikk ham ut av bunkeren.

– Uten dem hadde ikke jeg sittet her i dag.

Han takker også helsevesenet som har fulgt ham opp, gode venner og familie.

Godt håp for Magnus

Dag Jacobsen er avdelingsleder ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Han har fulgt Magnus siden han ble innlagt der.

Dag Jacobsen er professor i forgiftningsmedisin. Foto: Randi Elise Midtskog

Er det håp om at Magnus blir helt frisk og seg selv igjen?

– Det er alltid håp. Han gjorde markante framskritt mens han var innlagt på observasjonsenheten vår og vi kunne snakke sammen.

– Jeg håper virkelig at han skal bli så nær «sitt tidligere jeg» som mulig, sier Jacobsen.

De aller fleste av de 28 som kom til Ullevål sykehus etter bunkerfesten, hadde mindre alvorlig kullosforgiftning. Fem pasienter hadde en meget alvorlig forgiftning.

– Disse er skrevet ut til hjemmet, og jeg kjenner ikke til at de er under rehabilitering.

– Funksjonsnivåene deres håper jeg er rimelig bra, sier Jacobsen.

Om noen får senskader, vil bare fremtiden vise. Det er ingen entydig sammenheng mellom alvorlighet ved innleggelse og risiko for senskader.

Alle som ble innlagt på sykehus, vil bli kalt inn til nye undersøkelser.

De skal delta i et tverrfaglig forskningsprosjekt der målet er å få mer kunnskap om kullosforgiftning og behandling av denne.

Drømmer om å bli arkitekt

Magnus (22) synes det er kjedelig og demotiverende at han har måttet flytte hjem igjen til mammaen sin. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Magnus har tanker om fremtiden.

Først og fremst ønsker han å komme tilbake der han var i livet.

Ta opp fag. Få best mulige karakterer. Komme inn på studier.

Og jobbdrømmen er fortsatt den samme.

– Jeg hadde egentlig lyst til å bli arkitekt. Det er fortsatt drømmen.