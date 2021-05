– Han vil vite hvordan hun kom på den barbariske idé å ta livet av og stjele fra hans to små barn, sier bistandsadvokat for faren til de to små guttene som ble drept, Sol Elden.

Advokat Sol Elden er bistandsadvokat for faren til de to små guttene som ble drept. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Hun forteller at barnefaren og familien har det svært vondt. De ser frem til at saken kan komme opp for retten og avsluttes.

Faren til de to guttene vil følge rettssaken.

Han skal også forklare seg i retten om konsekvensene drapene har hatt, falske anklager og hvordan dette har rammet familien og nærmiljøet.

– Han er dypt preget av at sønnene aldri skal få leve opp, sier Sol Elden.

Startet med en brannmelding

En søndag morgen, den 19. juli i fjor, rykket nødetatene ut til en leilighet i Lørenskog. De hadde fått melding om mulig brann.

Inne i leiligheten fant brannmannskaper en mor og hennes to små gutter på ett og sju år.

Barna ble konstatert døde på stedet. Moren deres var hardt skadet.

Ytterdøren til leiligheten i Lørenskog ble forseglet av politiet. Foto: Anders Fehn / NRK Foto: Anders Fehn / NRK

I ambulansen på vei til sykehuset opplyste kvinnen i 30-årene til politi og ambulansepersonell at ektemannen hennes hadde vært på stedet og skadet henne.

Kort til etter ble han pågrepet.

Han ble siktet for grov kroppsskade mot sin kone og drap på sine to barn.

Men etter avhør ble han løslatt samme kveld. Siktelsen mot barnefaren ble frafalt.

Tiltalt for dobbeltdrap

Kvinnen i 30-årene er tiltalt for å ha kvalt de to barna sine.

Dette er moren tiltalt for Ekspandér faktaboks Straffeloven § 275 for å ha drept en annen. Straffeloven § 223, jf. § 222 for å ha gitt uriktig opplysning til politiet eller annen offentlig myndighet, ved å fabrikkere bevis eller ved annen atferd å ha skapt et uriktig grunnlag for straffansvar, og derved pådratt noen en siktelse. Straffeloven § 325, jf. § 324 for med forsett om en uberettiget vinning for seg selv eller andre rettsstridig å ha forføyet over penger han hadde innfordret for en annen, eller som på annen måte var betrodd ham. (Kilde: Tiltalen mot kvinnen)

Hun er også tiltalt for å uriktig å ha anklaget barnefaren for å stå bak ugjerningene.

Ifølge tiltalen har hun også underslått 115.000 kroner fra en av sønnene. Pengene ble overført via nettbank kvelden før drapene ble skjedde.

Kvinnen er blitt vurdert som strafferettslig tilregnelig.

– Dette er en veldig alvorlig tiltale som gjelder dobbeltdrap, å pådra en annen siktelse, og underslag, sier statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, Ane Evang.

Strafferammen for slike saker er 21 års fengsel. Evang vil ikke kommentere hvor streng straff hun mener den tiltalte moren i dette tilfellet bør få.

Tiltalte føler stor selvforakt

– Hun erkjenner at hun har vært på stedet, og hun vet jo hva som har funnet sted. Men hun har ikke tatt direkte stilling til spørsmålet om straffskyld, sier tiltaltes forsvarer, Gunhild Lærum.

Advokat Gunhild Lærum forsvarer den drapstiltalte moren. Foto: OLA MJAALAND / NRK

Ifølge Lærum er det en god del hennes klient ikke husker fra den dagen drapene skjedde, som følge av brudd i hukommelsen.

– Det er derfor ikke alle detaljer hun greier å si noe om, men hun vil forsøke å være behjelpelig med en forklaring i retten.

Lærum mener saken er en stor tragedie.

– Dette er en veldig trist sak for mange, siden to små barn er borte.

Ifølge forsvareren har saken også vært belastende for den tiltalte kvinnen. Hun er fortsatt innlagt på spesialpsykiatrisk avdeling.

– Hun har det veldig vanskelig nå, og føler stor selvforakt, sier Lærum.