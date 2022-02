– Det er nå eller aldri tenker jeg.

På Risløkka trafikkstasjon i Oslo står skolebilene klare på rekke. Ved bilene venter spente elever på sine sensorer.

En av dem er Jesper Sagen Mosvold. Han fylte 18 år for fire dager siden.

– Jeg har jo sagt nå at hvis det ikke går bra i dag, da er kanskje ikke bilkjøring noe for meg. Jeg orker ikke vente. Da får jeg heller se på det neste år eller noe.

Jesper har øvelseskjørt i snart to år. Hvis han stryker på førerprøven er det en karantenetid på fire uker, før han kan kjøre opp på nytt. Men han kan risikere å vente mye lenger.

Låner ut halvparten av sensorene

Heidi-Kristin Herbst er seksjonsleder i Statens vegvesen, Trafikant nord.

Med korte ventetider i nord og lange ventetider i sør, er det store forskjeller blant de som venter på å kjøre opp.

For å hjelpe til låner Trafikant nord nå ut halvparten av sine sensorer til søringene i to uker, fra midten av mars.

– Det kan i verste fall være opp til fire måneder ventetid i Oslo nå, sier hun.

Seksjonsleder i Statens vegvesen, Heidi-Kristin Herbst sender 20 sensorer til Oslo, Lillestrøm, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Drammen, Lillehammer, Levanger, Stjørdal, Trondheim og Steinkjer. Foto: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen

Fra mars 2020 var det over hele landet full stans for førerprøver i to måneder. Noen steder i landet har etterslepet blitt hengende igjen, samtidig som flere nå ønsker å ta lappen.

Én av grunnene til de store forskjellene mellom nord og sør kan være at flere over 25 år nå tar lappen i de litt større byene.

– Vi har opplevd at en god del av de som før ikke følte at de trengte et førerkort, som var avhengige av kollektivtransport til og fra jobb, nå har skjønt at det kan være veldig greit, sier Herbst.

Sharifa Mohamadi har sin siste kjøretime før oppkjøring. Foto: Johanna Hauge Foto: Johanna Hauge

Ventet i månedsvis

På trafikkstasjonen er det flere spente elever denne dagen.

Dagen før sin egen oppkjøring står Sharifa Mohamadi og observer bilene. I morgen er det hennes tur, og nå skal hun ha sin siste kjøretime med kjørelærer Tore Fossum fra Stovner og Groruddalen autoriserte Trafikkskole.

– Jeg kunne egentlig vært ferdig i fjor.

Sharifa forteller at hun på grunn av pandemien har ventet lenge på oppkjøring.

Kjørelærer Tore Fossum øvelseskjører med Sharifa. Foto: Johanna Hauge Foto: Johanna Hauge

– Jeg har fire barn og trenger skikkelig førerkort nå. Jeg jobber på Slependen, og det er langt fra Oslo.

Også kjørelæreren hennes Tore Fossum sier han ser at flere i voksen alder har ønsket å ta førerkortet under pandemien.

Både fordi folk ikke vil sitte på fulle busser, men også fordi mange ikke har fått reist og derfor har spart penger som kan brukes på lappen.

Jesper Sagen Mosvold tar en siste titt på sjekklisten før sensor kommer. Foto: Johanna Hauge Foto: Johanna Hauge

Men hvordan gikk det med Jesper?

Sammen med kjørelærer Johnny Syversen går Jesper gjennom de siste forberedelsene før sensor kommer. Lufttrykk i forhjulene, mønsterdybde på dekk, tillatt totalvekt for henger.

– Jeg skulle egentlig ha oppkjøring går, men så ble sensor syk. Jeg rakk å flytte den til i dag, så jeg hadde litt flaks der, forteller han.

Nå må han kjenne på nervene igjen.

– Jeg tenker på følelsen med lappen etterpå, hvor glad jeg kommer til å være. Men også hvor sur jeg kommer til å være hvis jeg ikke får den.

PS: Både Jesper og Sharifa besto oppkjøringen.