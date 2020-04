Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Norge er det cirka 14.000 personer som har fått kansellert time til oppkjøring som følge av koronakrisen.

Bare i Vestland fylke er det kansellert 660 førerprøver i tidsrommet fra 13. mars til 31. mai. I tillegg kommer prøver som kandidat eller trafikkskole selv har avbestilt.

Ole Jomar Larsen Hauge fylte 18 år den 19. mars. Samme dag hadde han time til oppkjøring.

– Men på grunn av situasjonen vi er i nå kunne jeg ikke ha oppkjøringen på dagen min, sier Hauge.

Vurderer å flytte

For elektroeleven ved Os videregående skole utenfor Bergen byr kanselleringen på utfordringer.

– Det har litt konsekvenser, for jeg skal ut i lære nå og hadde tenkt å pendle.

Hauge bor i Strandvik i Fusa, halvannen time fra Bergen. Med læreplass i Bergen blir det ikke lett å komme seg til jobb uten sertifikatet.

– Nå finnes det bare én buss fra der jeg bor og én buss tilbake igjen i løpet av dagen, sier 18-åringen.

Hvis Hauge ikke får sertifikatet før læretiden starter må han leie en leilighet i Bergen.

MÅ VENTE: Kjøreskolene venter på smitteverntiltak som gjør det mulig for elever å ta førerprøven. Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Store konsekvenser

Henning Harsem, avdelingsdirektør trafikant i Statens vegvesen, bekrefter at situasjonen er uheldig for mange.

De fleste får begrenset mobilitet. For enkelte er situasjonen mer alvorlig.

– Der mangelen på førerkort har fått personlige konsekvenser som å miste jobben og at familielivet har blitt veldig vanskelig, sier Harsem til NRK.

Det arbeides nå med å få på plass smitteverntiltak.

– Så langt er det utarbeidet et forslag til en bransjestandard, som nå ligger til gjennomgang hos Folkehelseinstituttet.

Henning Harsem, avdelingsdirektør trafikant i Statens vegvesen. Foto: privat

I tillegg til å rengjøre kjøretøyene mellom hver elev, går de generelle tiltakene ut på:

– At man ikke skal møte til opplæring om man er syk, at man begrenser antall elever som er samlet og at man gjennomfører håndvask og personlig hygiene før og etter opplæring, sier Harsem.

Fortvilet situasjon

Rolf Flatholm er daglig leder ved Os trafikkskolesenter. Han får stadig henvendelser fra kunder.

– Alle er litt utålmodige nå, vi har jo lyst til å komme i gang, sier Flatholm.

Han understreker at de har respekt for myndighetenes smitteverntiltak.

– Det er jo klart at ingen ønsker at den epidemien vi er rammet av skal blomstre opp.

FORTVILET KJØRELÆRER: Rolf Flatholm sier de er i en fortvilet situasjon. Foto: privat

– Køen blir lengre og lengre

Mange av elevene har bare oppkjøringen igjen.

– Den køen blir jo bare lengre og lengre, så det er jo en fortvilet situasjon, sier Flatholm.

I Strandvik har Hauge bilen stående klar på gårdstunet, men 18-åringen vet enda ikke når han får time til oppkjøring.

– Det er jo trist på en måte, men det er vel bare sånn det blir, sier Hauge.

Folkehelseinstituttet henviser til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har ikke respondert på NRKs henvendelse.