– Jeg føler jeg burde vært der og hjulpet, sier Stefaniya Gutovska.

29-åringen kommer fra Ukraina, men har bodd i Norge de to siste årene. På et lager i Oslo pakker hun eske på eske med klær, mat og medisiner.

Gutovska er en av mange som har startet innsamlingsaksjoner for å hjelpe mennesker på flukt fra Ukraina, og innbyggerne som har blitt igjen i landet.

– Noe skal vi levere til ambassaden, som sender det videre til frontlinjen. Det er ting som militæret kan bruke, som tepper, soveposer, medisiner og boksmat.

Svært mange polakker i Norge hjelper til med innsamlingsaksjonene. Foto: Nadir Alam/NRK

I andre esker havner varme klær og babymat som skal leveres til flyktningene som har kommet seg til Polen.

Tirsdag skal hun selv være med på å levere nødhjelp ved grensa til hjemlandet.

– Jeg er ikke redd. Jeg tror ikke ukrainerne er redde. Krigen er i vårt land, på vår jord. Alle, fra vennene mine i militæret til min 82 år gamle bestemor, sier de vil kjempe til de dør. Vi vil ikke gi opp, sier Gutovska.

500.000 har flyktet fra Ukraina

Fem dager etter at Russland startet invasjonen har 500.000 mennesker flyktet fra Ukraina, ifølge FNs høykommissær for flyktninger.

Svært mange nordmenn ønsker å bidra med hjelp i form av klær, penger og mat til flyktningene, som i hovedsak befinner seg i Ukrainas naboland.

Innsamlingstjenesten Spleis forteller at det nå er til sammen 84 ulike kronerullinger med formål om å hjelpe ukrainerne. Det samlede beløpet er nesten 2,9 millioner kl. 14.15 mandag.

– Vi har aldri tidligere opplevd et så høyt beløp i løpet av så kort tid, forteller daglig leder Bjørn Kjetil Hellestræ i Sparebank 1 Spleis AS.

Organisasjonen har vært i gang siden 2017.

– Engasjementet og givergleden er enorm, sier han.

Mange av innsamlingene går til helt konkrete formål, som for eksempel sanitetsutstyr, mat, klær og transport av flyktninger til Norge.

Samlet inn 18 paller klær

I den østeuropeiske dagligvarebutikken EKO Market på Forus i Stavanger pakker Anatoli Gulco og Roman Presich klær som skal sendes til Ukraina.

– Vi har fått massevis av klær. Vi er veldig rørt over at folk bidrar og vil hjelpe i denne tragiske situasjonen, sier Gulco.

Her holder Anatoli Gulco styr på alt av klær som skal sendes til folk i Ukraina og ukrainske flyktninger i andre land. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Totalt har dagligvarekjeden samlet inn 18 paller med klær som nå skal sendes østover. Presich, som selv er fra Ukraina, forteller om vanskelige dager.

– Det er en forferdelig situasjon for oss alle, derfor bestemte vi oss for at vi må støtte folk i Ukraina og flyktningene som nå er kommet til Polen, sier han.

Presich er overveldet over all støtten de har fått fra hele landet under innsamlingen av klær.

– Jeg får stadig vekk beskjeder fra butikkene våre i Norge om folk som stadig vekk kommer inn og bidrar med ting. Jeg synes det er veldig godt at vi kan være med å støtte de i Ukraina som opplever denne krisen nå.

Skiforbundet bistår ukrainske ungdommer

13 ukrainske ungdommer og fire ledere som deltok i junior-VM i langrenn i Gran i Innlandet, kommer i dag til Sjusjøen.

På grunn av krigen er det uvisst når de kan reise tilbake til hjemlandet. Derfor har Norges Skiforbund organisert kost og losji for dem på skidestinasjonen.

De ukrainske ungdommene trenger ro til å etablere seg på Sjusjøen, sier Brit Baldishol. Foto: Norges skiforbund

Det er opprettet en innsamlingsaksjon for å finansiere oppholdet.

– Så langt er det samlet inn over 400.000 kroner, forteller Brit Baldishol, utviklingssjef for langrenn i Skiforbundet

– De er veldig preget av det som skjer i hjemlandet, og er sjokkert over utviklingen.