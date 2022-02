– Vi har en befolkning og kommuner som står klare til å ta imot flere flyktninger, sier mangfoldsbyråd i Bergen, Katrine Nødvedt (MDG).

Like før hadde bystyret hatt en svært emosjonell debatt der Ukraina ble hyppig nevnt.

Onsdag stemte nemlig alle representantene, bortsett fra Frp, for å ta imot de 182 flyktningene Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) ønsker i 2022. Like mange stemte for å gi et signal om at Bergen kan ta imot flere dersom behovet øker.

I flere andre byer er tonen den samme.

Sang fra talerstolen

Under bystyremøtet i Bergen brøt Amina Amin (Ap) ut i sang fra talerstolen. Budskapet var klart: «Én dag er det kanskje oss som trenger hjelp.»

– Jeg hadde egentlig et innlegg klart, men følelsene tok overhånd, og da ble det en sang, sier Amin til NRK.

SANG: Amina Amin (Ap) sang fra talerstolen i solidaritet med Ukraina. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Mangfoldsbyråd Nødtvedt er glad et bredt flertall i Bergens bystyre er for å ta imot flere flyktninger, og sier hun ble særlig rørt at Amins sang.

– Det er mye følelser i denne saken. Særlig rørende var det med Amin som tydde til sang for å rette fokus på hvordan vi alle er mennesker. Vi har større plass i byen vår og har lyst til å ønske flere velkommen, sier hun.

– Må være beredt på å rigge opp

I hovedstaden har byrådet samme tankegang:

– Vi er klare til å stille opp når det trengs, sier byråd for arbeid, inkludering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen til Avisa Oslo.

Også i Kristiansand står de klare for å ta imot ukrainske flyktninger, sier ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

BEREDT: Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Hvis dette blir så dramatisk som det kanskje ser ut til, må vi være beredt på at vi må rigge opp. Vi har veldig mye kapasitet i kommunen på håndtering av flyktninger, sier Skisland.

Ordføreren sier at de har 131 ukrainere i sørlandsbyen. Han tror mange av dem kan være til hjelp dersom det skulle vise seg at flere ukrainere kommer til Sørlandet.

– Får vi forespørsel fra staten vil jeg tro vi er klare til å ta imot det vi blir forespurt om, sier Skisland.

UDI står klare

Utlendingsdirektoratet sier til NRK at de står klare med en plan dersom en masseankomst til Norge skulle være et faktum.

– Vi har en beredskapsplan for masseankomster som skal kunne håndtere situasjoner hvor det raskt kommer mange asylsøkere, sier Christer Andreassen, som er seniorrådgiver i ankomst- og transittenheten i UDI.

Andreassen sier UDI har fulgt situasjonen i Ukraina i lengre tid.

– Hvilke utfordringer ser dere ved en eventuell flyktningstrøm fra Ukraina til Norge?

– Nå har antallet personer som har søkt beskyttelse i Norge de siste årene ligget på et langt lavere antall enn det som var tilfellet før 2015. Så det er klart at man har et lavere antall plasser stående akkurat nå, sier Andreassen.

UDI sier de kommer til å jobbe proaktivt med tanke på situasjonen de nå ser utspille seg.

– Trygg havn

Ingrid Fiskaa fra Bryne sitter i utenrikskomiteen på Stortinget for SV. Hun mener Norge nå må stille opp.

– Når det er krig, er det ikke mulig å oppholde seg i krigsområdene. Det er først og fremst sivile og de mest sårbare gruppene krig går ut over. Det kommer til å skje her også. Da er det viktig at det finnes en trygg havn for folk å flykte til, sier Fiskaa.

Fiskaa vil ikke tallfeste enten hvor mange flyktninger som kan komme fra Ukraina, eller hvor mange Norge bør ta imot, men understreker at Norge må ta «sin del».

Over flere steder i Norge har det vært store demonstrasjoner mot krigen i Ukraina, med blant annet budskap om at ukrainere er velkomne her.