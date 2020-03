Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter å ha stengt alkoholserveringen i Oslo i helga, varsler Raymond Johansen at det kan komme strengere tiltak mandag.

– Vi må treffe tøffe tiltak for at dette ikke skal vare for lenge. Den korte smerten er bedre enn at dette skal dras ut i mange, mange måneder og at vi stadig får flere smittede fordi vi ikke overholder reglene.

– Jobb nummer én er å hindre, å dempe smitten. Da må vi treffe noen tøffe tiltak.

Vil ha en vibrerende by

En av tiltakene Oslo kommune har kommet med de siste dagene er å stanse servering av alkohol på utesteder i byen. Da hadde 1230 serveringssteder allerede stengt, sier Raymond Johansen til NRK mandag morgen.

– Det var 50 steder som var åpne. Vi så med bekymring at smittefaren var stor på noen av stedene. Etter at vi hadde gitt en beskjed, og mange steder ikke bedret seg, måtte vi ta den beslutningen.

Byrådslederen i Oslo sier at kommunen vil at hovedstaden skal være en levende by.

– Utelivet, kulturlivet, hotell- og restaurantbransjen. Alle de er jo viktige bidragsytere for å sikre et aktivt og vibrerende uteliv. Men nå, jobb nummer en: Hindre smitte.

Tror ikke forbud mot alkoholservering vil virke

Silvia Fartum eier uteserveringen Grünerhaven på Olaf Ryes plass i Oslo. Foto: NRK

Grünerhaven i Oslo var en av utestedene som fikk stengt serveringen av alkohol lørdag kveld. Eier Silvia Fartum reagerte på det hun kaller en kollektiv avstraffelse av bransjen, og sier at de for sin del har hatt stort fokus på å hindre smittespredning.

– Jeg syns ikke det hører hjemme noen steder. Hva er det vi har gjort galt? Vi har ikke brutt noen regler, og vi har ikke hatt kontroll.

Hun mener også det er lite hensiktsmessig å bare gi forbud mot alkoholservering, så lenge man ikke forbyr utesteder å ha åpent.

­– Jeg tror ikke man blir mindre smittsom av å ikke drikke øl eller vin. Jeg tror ikke dette har noen hensikt i seg selv.

Mener det ikke er straff

Byrådsleder Raymond Johansen svarer mandag morgen at forbudet mot alkoholservering sikkert kan oppleves urettferdig, men at kommunen ikke kan bruke folk i næringsetaten eller politiet til å kontrollere noen få steder.

– Dette er ikke en straff. Det er å følge smittevernloven. Å redusere smitten er sak nummer én nå. Vi må se: Hvor kan vi redusere smittefaren? Hvor skal vi prioritere ressursene våre framover.

Raymond Johansen peker på at mange går rundt og ikke vet at de er smittet. Det er fint å være ute i frisk luft, men hold avstand, gjerne to meter.

– Men stort sett, hold deg innendørs.

Oslo kommune skal mandag morgen oppsummere hvordan oslofolk har klart helga i det fine været.

– Litt for mange steder er det tett. Det er en bekymring. Vi må se på hvilke typer tiltak det er naturlig å møte det med.

Det var mange mennesker i Frognerparken søndag 22. mars. Myndighetene anbefaler å holde god avstand som følge av koronautbruddet. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix