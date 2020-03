Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Koronaviruset setter sitt preg på norske begravelser for tiden. Ingen får klemme og hilse på hverandre under gravferder og familier må ty til direktestrømming for at flere skal få delta.

Moren til Ellen Gjertsen Clark fra Asker døde samtidig med at reiserestriksjonene ble innført i Norge. Dermed ble det vanskelig å samle familien, som på det tidspunktet var spredt rundt i land som USA, Canada og Dubai.

En sønn fikk ikke permisjon fra militæret på grunn av korona-situasjonen. Og en onkel var i selvisolasjon, siden han er i risikogruppa.

Da det så ut til at de bare skulle bli tre stykker i bisettelsen, valgte de å utsette den på ubestemt tid.

– Det var ingen vei utenom. For å være sammen i sorgen, så nytter det ikke å strømme bisettelsen. Det er vondt å miste noen og ikke kunne klemme hverandre, sier Clark.

Kan vente med bisettelsen

Ifølge Gravferdsloven skal avdøde gravlegges innen ti dager etter dødsfallet.

Men det mange ikke vet, er at man kan vente med gravleggingen til inntil seks måneder etter dødsfallet – så lenge avdøde blir kremert innen ti dager etter dødsfallet.

Clark hadde hørt fra familiemedlemmer i Canada at det var mulig. Det er et land med store avstander der det er vanlig å utsette begravelsen slik at man kan samle flere.

– Hva gjør en slik utsettelse med sorgprosessen din?

– Det er litt både og. Man får ikke gått igjennom den på samme måte når man ikke kan være sammen. Det er noe veldig forløsende å klemme noen. Sorgen blir dermed litt lagt lokk på, og så må man åpne det igjen senere. Men sånn er det med sorg, sier hun.

– Lite kjent

Familien tok kontakt med Verd begravelsesbyrå, som har lagt ut informasjon på sine nettsider om at det går an å utsette seremonien.

– Vi opplever at dette er lite kjent. Det er flere som tar kontakt med oss og lurer på hvordan de skal gjennomføre begravelsen i denne korona-situasjonen. Da har vi opplevd at flere pårørende har blitt lettet når de hører at det er mulig å utsette seremonien, sier daglig leder Henrik Tveter i Verd begravelsesbyrå.

Henrik Tveter i Verd begravelsesbyrå opplever at det er lite kjent at det er mulig å utsette bisettelsen i flere måneder. Foto: Nicolai Bauer

Han forteller at de starter planleggingen med en gang, og følger opp familien uke for uke for å finne ut når det vil være mulig å gjennomføre seremonien slik familien vil ha den.

– Det viktigste er at familiens ønsker blir møtt, sier Tveter.

Vet ikke når det blir begravelse

Det er fortsatt svært usikkert når Ellen Gjertsen Clark og resten av familien kan gjennomføre bisettelsen av moren.

– Foreløpig er alt litt i det blå. Vi har tanker om hvor og når, men det er vanskelig å planlegge noe nå. Forhåpentligvis vil vi kunne få med familien innen seks måneder, som loven sier. Hvis ikke, må vi finne en annen løsning, sier hun.

Ulike byer har ulike regler for begravelser. I Moss er det kun nærmeste familie som kan være til stede. I Oslo og Drammen er det et tak på 50 personer, mens i Asker og Bærum kan det kun være 15 personer.