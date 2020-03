Tvunget til å direktestrømme begravelsen – familie fortviler

På grunn av koronaviruset settes det strenge krav til antall personer som kan være samlet i kirka under begravelser.

Kommuner i Norge har forskjellige krav på hvor mange som kan samles i en begravelse på grunn av smitteverntiltak.

Fredag arrangeres begravelsesseremoni i Kautokeino kirke, men kommunen tillater kun 25 personer samtidig i kirken.

NRK har vært i kontakt med familien som skal begrave en av deres nærmeste fredag. De ønsker ikke å stille opp til et intervju, men gir en samlet uttalelse i en tung tid:

– Det er veldig vondt at man ikke kan få en ordentlig begravelse og minnestund. Han hadde mange venner som ikke kan få ta et siste farvel i kirka, skriver familien.

– Tungt og vanskelig for alle

Dette er den første familien som skal ha en begravelse i Kautokeino etter at smitteverntiltakene ble bestemt.

Folk får hverken klemme eller hilse på hverandre under fredagens begravelse.

– Vi forstår at det må være slik på grunn av koronapandemien og derfor har vi valgt at begravelsen strømmes, skriver familien.

I disse dager er det flere begravelsesbyråer som direktestrømmer, slik at alle som vil, kan ta et siste adjø med kjente og kjære.

– Når vi nå lever isolert, så kan direktestrømming gjøre det litt enklere for personer som allerede er i en tung situasjon, sier Marita Rognli Simonsen ved Tangens begravelsesbyrå.

HJELPER TIL: Marita Rognli Simonsen er daglig leder i Tangens begravelsesbyrå og støtter og hjelper familier som går gjennom en tung tid. Foto: Tangens begravelsesbyrå

De skal direktestrømme sin første begravelse fredag i Kautokeino.

– På et generelt grunnlag så er det veldig spesielt å være begravelsesagent og følge familier i sorg i denne tiden. Denne situasjonen vi har fått nå gjør den enda mer spesiell, sier Simonsen.

DIREKTESTRØMMES: Direktestrømmingen av begravelsen er låst bak innlogging, slik at ikke hvem som helst følge begravelsen i Kautokeino kirke. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Får lov til å utsette

Gravferdsloven sier at avdøde skal begraves ti dager etter dødsdagen. Ved tungtveiende årsaker, som for eksempel smittevern, kan denne fristen utvides.

En tredje løsning, i tillegg til å begrave til vanlig tid, kan være å kremere avdøde.

På denne måten overholdes gravferdsloven, men man kan vente med urnenedsetting. Dette gjør at man kan vente med å samle nære og kjære frem til korona-epidemien har gått over.

– Vi prøver å lytte til pårørende og gjøre så godt vi kan, sier sogneprest Sunniva Gylver ved Fagerborg menighet i Oslo.

Fjerner kondolanseprotokollene

Et annet tiltak som blir satt i gang av flere begravelsesbyrå er fjerning av kondolanseprotokoller.

Dette er protokoller, eller bøker, hvor alle kan skrive en siste hilsen.

– Vi vil ikke at folk skal stå i kø i gangen og at alle skal dele en penn. Vi tilbyr en digital kondolanseprotokoll som kan være med på å bidra til et fellesskap i en vanskelig tid, sier Simonsen ved Tangens begravelsesbyrå.