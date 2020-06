Korona påvirker luktesansen: – Vi ber folk lukte på banan

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi observerte veldig tidlig at pasienter med covid-19 hadde nedsatt luktesans. Viruset setter seg fast på luktesystemet i nesen, sier Gernot Ernst, overlege ved Kongsberg sykehus og prosjektleder for studien.

Nedsatt lukteevne kan være et tidlig symptom på koronasmitte, og i enkelte tilfeller det eneste symptomet man får gjennom sykdomsforløpet.

Overlege Gernot Ernst leder studien om luktesans og koronavirus. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

En forskningsgruppe som består av sykehusansatte, fastleger og en professor ved Universitetet i Oslo, kartlegger nå rundt 200 personer. Gjennom blant annet telefonintervjuer skal de finne ut hvordan luktesansen deres har blitt påvirket av koronaviruset.

– Vi ber folk om å lukte på noe som de har hjemme. Det er kaffe, banan og såpe som egner seg. Når vi undersøker disse personene etterpå, bruker vi avansert utstyr som vi har her på sykehuset. Da ser vi om de er i stand til å skille mellom ulike lukter, sier han.

– Luktesansen kan si mye om folks helse

Utstyret består av luktepinner som pasientene skal svare på hva lukter. De får fire alternativer å velge mellom. På en av luktepinnene er alternativene røyk, gress, lær og lim, noe som kan være vanskelig å skille fra hverandre.

– Vi har en luktetest som er kaffe med melk. Drikker man ikke kaffe med melk, er det vanskelig å gjenkjenne den.

Ifølge Gernot Ernst er det vanlig å klare ti av tolv riktige og testen er effektiv for å finne ut hvor sensitiv luktesans man har. Selv har han forsket på menneskets lukteevne i mange år. Han mener at luktesansen er undervurdert og at den kan si mye om helsetilstanden vår.

Disse luktepinnene skal teste folks luktesans. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Hvor nedsatt luktesans får man når man er smittet av covid-19?

– Den går dramatisk ned. Noen mister luktesansen fullstendig når man har infeksjonen, sier Ernst.

Nyttig forskning for å følge opp pasienter

Forskerne har allerede gjort en studie i Sverige hvor det har vært mer smitte i befolkningen enn i Norge. På de stedene hvor det var mye koronasmitte, gikk luktesansen i befolkningen betydelig ned.

Ifølge Vestre Viken Helseforetak finnes det ingen kjente tilsvarende studier på sammenhengen mellom koronaviruset og luktesansen. Resultatene av studiene kan få mye å si om hvordan pasienter med mistanke om smitte skal bli fulgt opp.