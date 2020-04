Ekornfight, sex i baren, «russetid» og okkupasjon. Høydepunktene sto i kø da NRK.no åpnet kaffebar for fugler i 2014.

Men etter 87 dager, og over 125.000 minutter, med direktesending fra verdens stiligste fuglehus, stengte kaffebaren dørene.

Nå er det originale fuglebrettet, som ble laget av kunstner Lars Aurtande, pusset opp og klar for å åpne dørene på nytt i NRK Alltid sammen.

– Da vi var ferdige den gang ble brettet stående ute i et par år, så det var i ganske elendig forfatning. Men vi har pusset det opp med nytt gulv og fått en ny tapet. Led-lysene som henger over baren er de originale, sier mannen bak Piip-Show, Magne Klann.

Se noen av høydepunktene fra Piip-show i 2014:

I tre måneder sendte NRK direkte fra Piip-Shows kaffebar. Bak prosjektet stod Magne Klann og Lars Aurtande. Du trenger javascript for å se video. I tre måneder sendte NRK direkte fra Piip-Shows kaffebar. Bak prosjektet stod Magne Klann og Lars Aurtande.

Erstatter kattunger

Fuglene ble en internasjonal suksess da de dukket opp for seks år siden. Fra onsdag kveld gjør fuglene comeback når de tar over stafettpinnen for de 14 kattungene som har sjarmert både Norge og Japan de siste ukene.

– Både kattene og katteeierne begynte å føle på at de trengte litt privatliv. Og så er det bra for publikum å få litt variasjon, sier prosjektleder for NRK Alltid sammen, Jan Henrik Mo.

Teamet bak sendingene har undersøkt hva slags andre dyr det kan være mulig å følge døgnet rundt.

– Men valget falt i denne omgang på noe som har vært en suksess tidligere, og som vi vet fungerer, sier Mo.

Kaffebar-eier Magne Klann håper på en populær retur for fuglene.

– Jeg tror det blir bra nå også, kanskje enda bedre enn sist. Så vil jeg tro at kattene fra Moss kommer til å se på, ler han.

De søte kattungene fra Moss har blitt populære de siste ukene. Nå får de leve videre uten å bli fulgt av kameraer døgnet rundt. Foto: Odd Skjerdal/NRK

Landets hotteste fuglebar?

Fuglebrettet er en miniatyr av Java kaffebar på St. Hanshaugen i Oslo. Det står nå på en gammel fôringsplass hjemme hos ornitolog og seniorrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening, Jan Erik Røer på Nesodden.

I tillegg til kaffebaren består fuglenes utelivstilbud av to fuglekasser. Prosjektet er et samarbeid mellom NRK og Norsk Ornitologisk Forening.

Ekornet var stadig innom Piip-show sin kaffebar i 2014. Ornitolog Jan Erik Røer spår at det er tilbake i den nye utgaven. Foto: Magne Klann

Røer sier at folk kan forvente seg hyppig besøk på det som trolig vil bli landets mest trendy fuglebrett.

– Det er litt sånn med barer og rykter på byen. Fuglene kommer til å lure på hvor det hotteste stedet er. Foreløpig er det litt dårlig markedsført, og fuglene foretrekker fortsatt sine gamle steder, men etter hvert vil det bli et jamnt kjør der, sier Røer og legger til:

– Det er hundre prosent sikkert at det kommer fugler i baren.

Her er Røers tips for hvilke arter som blir barens stamgjester: