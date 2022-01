Slik trener de seg opp etter senskader av korona

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er lettere nå enn det var når vi startet, sier Jan Henry Hansen.

I august ble småbarnsfaren smittet med koronaviruset. Med den positive testen fulgte voldsom sykdom.

Et halvt år senere er han fremdeles ikke frisk. Hansen har vært langt nede både fysisk og psykisk.

– Barna skjønte at pappa var syk. De var ikke vant til at jeg gikk og la meg på sofaen midt på dagen. De vil jo gjerne at pappa skal orke mer, forteller Hansen.

Han sliter med utmattelse.

– Man føler på at man ikke strekker til. Jeg kjenner spesielt på det siden jeg er småbarnsfar.

Nå har han tatt i bruk det nye behandlingstilbudet for langtidsskader etter korona i Fredrikstad.

Hjerne- og luftveisplager

Personer som har hatt covid-19, rapporterer om høyere forekomst av hjerne- og luftveisplager enn personer som ikke har hatt sykdommen, viser en undersøkelse fra FHI.

Hansen forsøker å trene seg opp igjen etter koronasykdommen. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Dataene viser at personer som har gjennomgått covid-19-sykdom, opplever overhyppighet av symptomer tolv måneder senere i forhold til dem som ikke har påvist koronavirus i samme tidsperiode.

FHI jobber med en større oppsummering om temaet. Forskningen legges frem neste uke.

Hjernetåke og bekymringer

Psykolog Marie Singdahlsen forteller at det er sammensatte plager som preger de som har behov for hjelp i Fredrikstad.

Singdahlsen tar i bruk både fysiske, psykiske og sosiale øvelser for deltakerne. Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Til oss kommer det mennesker som sliter med hukommelsesvansker og konsentrasjonsproblemer, såkalt hjernetåke. Også kortpustethet, utmattelse og smerteplager er veldig vanlig.

Utmattelse er en fellesnevner for mange.

– Utmattelse er en mer utpreget slitenhet. Det krever gradvis aktivisering og opptrening, sier psykologen.

Også det psykiske og sosiale blir tatt tak i under behandlingen.

– Det er og en del psykologiske faktorer når man er syk eller skadet over lengre tid. Det kan være bekymringer og tanker om fremtiden, sier Singdahlsen.

– De heier hverandre frem

Fysisk aktivitet er en viktig del av opptreningen. Deltakerne er mellom 20 og 76 år.

– Mange opplever at de blir fortere sliten og har mindre kapasitet i hverdagen, forteller fysioterapeut Ingrid Oldervik.

Ingrid Oldervik mener fysisk aktivitet er en viktig del av opptreningen. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Deltakerne får utfordre seg selv i trygge omgivelser. Det utføres individuelle tester, som skal gi motivasjon til forbedring.

– På alt av tester har deltakerne heiet hverandre frem, sier Oldervik.

Jan Henry Hansen er fornøyd med tilbudet.

– Noe av det viktigste jeg sitter igjen med er at man ikke er alene. Vi er flere om det.

Han har nå fått en lettere hverdag.

– Vi er en gruppe her som har delt erfaringer, og det har virkelig styrket både det psykiske og sosiale for min del.