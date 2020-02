– Her skulle det vært støvfiltermasker. Men det er helt tomt. Det forteller Stein Dalbu, gruppeleder hos Jula i Mjøndalen.

Han forteller at de fikk en liten forsendelse for noen dager siden, men at det ble tomt samme dag. Ifølge Dalbu er det heller ingen masker igjen på hovedlageret i Sverige.

Stein Dalbu hos Jula i Mjøndalen viser fram maskene de er tomme for. Foto: Azad Razei / NRK

– Folk kommer til butikken og forteller at de er redde for å bli smittet av koronaviruset etter alt de har lest i avisene, sier Dalbu.

Hos Obs bygg i Mjøndalen har de heller ingen masker igjen, men de har pakker med verneutstyr. Også dette har gått unna, forteller May Britt Nilsen.

– Det var akkurat innom en dame i dag og kjøpte tre sett med verneutstyr. I settet er det maske, briller og hørselvern, sier Nilsen.

Hyllene hos Jula er tømt for støvfiltermasker. Foto: Azad Razei / NRK

Nettsøk har eksplodert

Kjededirektør Petter Knutsen hos Byggmakker forteller at etterspørselen har økt i takt med at viruset har nærmet seg Norge. Tallene for nettsøk hos kjeden har pekt en vei.

– 22. februar var det en bevegelse på nettsøk hos oss. 24. og 25. februar løftet etterspørselen seg ytterligere. 26. og 27. februar har maskene eksplodert ut av butikkene, sier Knutsen.

– Hvorfor tror du folk vil kjøpe disse støvmaskene nå?

– Jeg tviler på at dette handler om oppussing. Her er det vel noen som er redde for virusspredning, sier Knutsen.

Petter Knutsen, kjededirektør hos Byggmakker sier at nettsøk etter støvmasker har eksplodert. Foto: Kristin Jacobsen og Kari H Johan / Kristin Jacobsen og Kari H Johansen

Knutsen forteller at det er tomt for masker hos leverandøren deres også. Han har satt folk i gang med å få tak i flere masker. Foreløpig ser det ikke lyst ut, han vet dermed ikke når de får dem inn på lager igjen.

Også hos Byggmax bekrefter de at merker en markant økning i etterspørselen og at leverandøren er tom.

– Tragisk at butikkene er tomme

NRK har vært i kontakt med folk på gata i Drammen sentrum. De færreste er overbevist om at munnbind er veien å gå for å beskytte seg mot koronasmitte.

– Jeg synes det er tragisk at butikkene er tomme. De stakkars håndverkerne må få bruke de maskene selv, sier Tori Anne Røvik.

Tori Anne Røvik var på apoteket fredag ettermiddag for å kjøpe seg Antibac. Hun tror god håndhygiene er stikkordet. Foto: Chetan Rastogi / NRK

Hun er selv helsepersonell og har fulgt med på det meste som har blitt skrevet om det nye viruset.

– Jeg mener folk heller må satse på å vaske hendene godt og eventuelt spe på med Antibac. Håndhygiene er stikkordet, sier Røvik.

Ragnar Engebretsen på sin side var først nysgjerrig på effekten av bruk av munnbind.

Ragnar Engebretsen var først i tvil om det ville vært lurt å kjøpe munnbind. Foto: Chetan Rastogi / NRK

– Jeg har vurdert å kjøpe munnbind og søkte det faktisk opp på internett. Der fant jeg ut at det ikke virker hensiktsmessig, og da velger jeg å stole på det, sier Engebretsen.

Hjelper trolig ikke

Selv om mange beskytter seg med munnbind og støvmasker er det lite som tyder på at dette hjelper i møte med koronaviruset. Ifølge Folkehelseinstituttet gir munnbind en falsk trygghet.

– Munnbind har liten effekt for å forhindre smitte blant befolkningen og kan i noen tilfeller bidra til å øke risikoen for smitte, sier Hanne-Merete Eriksen-Volle, seksjonsleder i Folkehelseinstituttet.

Årsaken er rett og slett at det ikke er så lett å bruke munnbind riktig.

Munnbind klør ofte. Sjansen for at du tar deg i ansiktet med hendene er dermed større, fordi du stadig må rette på munnbindet eller klø. Da kan smitte overføres til munnen. Det forteller Eriksen-Volle til NRK.

Dermed anbefaler ikke Folkehelseinstituttet å bruke munnbind.