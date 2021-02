Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det som skjer nå splitter folk. Det er mobbing av svenske arbeidstakere, sier Kjell-Arne Ottosson.

Den svenske riksdagspolitikeren har hjemmekontor i Årjäng. Fra hjemmekontoret ser han rett inn i Norge rundt 100 meter unna. Herfra har han skrevet brev til den norske regjeringen.

Han mener beslutningen om å stenge grensa er tatt «bak et skrivebord i Oslo» som ikke forstår hvor tett sammenvevd samfunnet på grensa er.

Derfor ber han Norge ta grep for å sikre bedre flyt for folk som bor i grenseområdene.

Store praktiske problemer

Ottosson trenger ikke å gå lenger enn til seg selv for å finne et eksempel på nærheten mellom landene.

Normalt jobber Kjell-Arne Ottosson som lærer på skolen i Rømskog på norsk side. Foto: Rahand Bazaz/NRK

– Jeg er resultat av et grenseekteskap og har halve slekta i Norge. Min bror har giftet seg på norsk side. Jeg har mange av mine nærmeste venner på norsk side, og jobber som lærer i Norge når jeg ikke sitter i Riksdagen, sier han på en dialekt som er en blanding av svensk og norsk.

Det har vært ulike former for begrensninger på grensa i snart elleve måneder. Men de siste ukene har både norske og svenske myndigheter strammet inn betraktelig.

Nå har norsk politi og svenske soldater tatt oppstilling på hver sin side av grensa der Ottosson bor. Grenseovergangen er stengt, og de få som passerer må kjøre mange ekstra mil til grensa på Ørje.

– Noen av dem som opplevde krigen sier det var lettere å passere grensa under krigen enn det er i dag. Det sier en hel del, sier Ottosson.

Han mener de stengte grensene inn til Norge akkurat nå skaper større problemer enn stengingen motsatt vei. Dels fordi det er flere unntak på svensk side, og dels fordi det er flere svensker som jobber i Norge enn det er motsatt.

Spurte Solberg om mobbing

Ottosson vedgår at svenske myndigheter har mislyktes i å stoppe smitten. Likevel mener han det er mulig for norske og svenske myndigheter å samarbeide om å begrense smitten uten å stenge grensa.

For utover de praktiske problemene, er han aller mest bekymret for tonen mellom landene.

– Svenske arbeidstakere i Norge får gjennomgå på arbeidsplassene. Folk som passerer grensa får spørsmål som «kan ikke noen i Norge gjøre jobben for deg?» Slik behandling setter veldig dype spor. Det kommer til å ta utrolig lang tid å lege sårene, sier han.

Ottosson har selv stilt spørsmål direkte til Erna Solberg om dette. Ifølge ham var Solberg tydelig på at mobbingen var uakseptabel. Like etter kom det ifølge Ottosson et «men» han mener er illustrerende.

– I neste åndedrag nevnte hun importsmitte. Det er bare andres feil at Norge overhodet har smitte. Det peker igjen mot Sverige, sier Ottosson.

Han har ikke veldig store forhåpninger om at hans brev skal få regjeringen til å snu. Men han håper likevel på et skikkelig svar siden brevet er sendt via Nordisk råd. .

– Jeg håper man til slutt våkner og forstår hva man holder på med, sier Ottosson.

Statsministerens kontor har ikke besvart NRKs henvendelser om saken torsdag ettermiddag.

En liten elv skiller Norge og Sverige mellom Rømskog og Årjäng. Foto: Privat