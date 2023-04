– Det har vært et levende mareritt å stå i dette. En ting er de fysisk skadene og plagene, men den psykiske belastning har vært enorm, sier Helena H. Høie.

Onsdag forrige uke ble Høie og hunden hennes Theo angrepet av fem irske ulvehunder utenfor en dyreklinikk i Askim.

De var på vei ut fra veterinæren. Utenfor stormet to store hunder mot dem.

Høie ble liggende på bakken med hunden sin under seg. Angrepet fortsatte, samtidig som tre andre hunder kom til.

– Jeg kjente hundene bite samtidig. Det var umulig å reise seg med så massive hunder over seg. Jeg kjente på panikk og tenkte at dette var slutten. Min største bekymring var om Theo kom til å klare seg.

– Skrek av full hals

Ifølge Høie var ingen av hundene som angrep i bånd i forkant.

– Vi kom stille og rolig gående forbi og hunden min var rolig. Jeg opplever at eieren mistet fullstendig kontroll over hundene siden. Da jeg oppdaget at én av eierne også var angrepet, skrek jeg av full hals i håp om at andre skulle komme for å hjelpe.

Hunden Theo måtte sy og ble gipset i beinet etter hundeangrepet. Foto: prviat

Høie hyller de ansatte ved nabobutikken Felleskjøpet som fikk kontroll på hundene. Etter hendelsen ble hun innlagt på sykehus i to netter med betydelige bittskader i hendene og beina.

Hun har anmeldt forholdet til politiet som nå etterforsker saken.

Hundeeierne: – Forferdelig tragisk

NRK har vært i kontakt med eierne til de irske ulvehundene. Begge beskriver hendelsen som tragisk. De forklarer at hunden som først gikk etter kvinnen på onsdag, nettopp hadde våknet fra bedøvelse.

Hunden skal ha hoppet ut av buret i bilen samtidig som en annen hund ble plassert i samme bur. De andre tre hundene som allerede var i buret fulgte etter, forklarer de.

Hundene ble beslaglagt av politiet etter hendelsen som fant sted utenfor en dyreklinikk i Askim onsdag. I bilen bak politibetjentene ligger én av hundene som angrep en kvinne. Foto: Freddie Larsen

– Vi er lei for det som har skjedd, og forstår at det oppleves som skremmende og opprørende. Vi erstatter skader og tort og svie, og vil gjerne ha kontakt med den som ble bitt. Vi gjorde alt vi kunne for å hjelpe for å roe situasjonen og ta være på damen som ble bitt og hunden hennes.

Hundeeierne beskriver hendelsen som uheldig. De to hundeeierne har lang erfaring med rasen og oppdrett.

– Det er forferdelig tragisk og veldig beklagelig at dette skjedde, sier eierne.

Anmeldt etter et lignende angrep

For to år siden ble Vetle Johansen angrepet og bitt av flere irske ulvehunder da han var på løpetur med hunden Lego på en tursti i Askim.

Vetle Johansen og hunden Lego (7) ble angrepet og skadet av fem store hunder da de var på løpetur for to år siden. Foto: Privat

Han mener det var de samme hundene som gikk til angrep på Høie.

– Jeg var helt sikker på at hunden min skulle dø. Alle fløy på med en gang. Jeg ble liggende på bakken med hunden min. I min verden virka det som det varte i en time. Jeg var i sjokk og det var veldig skummelt, beskriver Johansen.

Både 20-åringen og hunden Lego fikk kraftige bittskader. Han ble betenkt da han hørte om det siste hundeangrepet.

– Det første jeg tenkte var at jeg håper politiet virkelig gjør noe nå. Vi fikk vi aldri en avslutningen på saken.

Den dansk-svensk gårdshunden Lego ble påført to dype bitt i nakken og hodet. Foto: privat

Den ene hundeeieren erkjenner at det var hennes hunder som bet Johansen, men sier at det var andre individer enn de som bet kvinnen i Askim. Hun kaller hendelsen et tragisk uhell.

– Jeg pleier ikke å ha hundene mine løse, og var uoppmerksom et lite sekund. Hundene løp av gårde mot han, da han kom løpende gjennom tunet hjemme. Hundene mine gikk mot hunden hans som ble løftet, noe som dessverre førte til at begge ble bitt, forteller eieren.

– Jeg er ferdig med den saken og har gjort opp for meg.

Smaalenenes Avis skrev først om Johansens opplevelser.

Kritiserer politiet

Faren til Vetle Johansen, Espen Johansen, anmeldte angrepet mot sønnen til politiet for to år siden. Saken ble sendt til mekling i konfliktråd, men ble returnert til politiet fordi meklingen ikke ble gjennomført.

Hånda til Vetle Johansen fikk flere bittskader da han ble angrepet av hundene. Foto: privat

– Jeg er undrende til politiets håndtering og avgjørelse i saken. Hunder som viser aggressiv atferd og skader både dyr og mennesker, og som luftes løse i flokk, er jo ikke forsvarlig hundehold.

Politiet bekrefter at de etterforsket saken, men ingen ble straffet etter angrepet for to år siden.

– Påtalemyndigheten kan bekrefte at mistenkte i denne saken ble ilagt en påtaleunnlatelse, sier politiadvokat Alf Robin Gundersen Minothi.

Slik ser en irsk ulvehund ut. Bildet er et illustrasjonsbilde og har ingen tilknytning til hendelsene som beskrives i saken. Foto: David Mark / Pixabay

Etterforsker saken

Helena H. Høie er fremdeles svært preget av hendelsen onsdag forrige uke. Hun sliter med søvnmangel, sterke smerter og flashbacks.

Nå håper hun at politiet tar saken på alvor.

– Jeg forventer at politiet følger opp denne saken slik at en lignende hendelse ikke gjentas. Dette kunne fått fatale konsekvenser.

Politiet opplyser at etterforskningen er i en innledende fase og at det gjenstår flere avhør. Inntil videre er de fem irske ulvehundene beslaglagt og sendt til en kennel.

– Vi ønsker en rask avklaring av hva som skal skje med hundene, og det er en stor påkjenning ikke å vite, sier hundeeieren.