– Det vil liksom ikke gå inn på nettet her.

Det sier en oppgitt Sander André Rasmussen ved Buskerud videregående skole i Åmot.

Maktesløs stirrer han på skjermen som lyser mot ham med denne nedslående meldingen: «Det oppstod et problem. Prøv på nytt. Ikke internett».

– Jeg får ikke jobbet med det jeg skal. Eventuelt må jeg gjøre det hjemme. Litt kjedelig å sitte her i seks, sju timer og så sitte hjemme i like mange timer. Det er frustrerende, fortsetter Rasmussen.

– Det funker ikke og det er veldig plagsomt, sier Sander André Rasmussen. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Ikke lett uten nett

Medelevene sier det samme. Noen forteller at de daglig må bruke egen mobildata og dele nettet for å få tilgang. Elevene varsler nå at de vil streike hvis situasjonen ikke bedrer seg snart.

– Nei, nå har jeg ikke nett. Jeg får ikke gjort noe, sukker elevrådsleder Andreas Øverby.

Elevrådsleder Andreas Øverby (til høyre) synes skolehverdagen er vanskelig. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Han mener han ikke får den undervisningen han har krav på.

– Lærer du mindre?

– Mye mindre. Jeg lærer veldig lite egentlig, understreker Øverby.

– Vi skriver inn ting på One Note. Men fordi nettet forsvinner mister vi alt vi har gjort, forklarer Ida Bremnes.

Elevene forteller at det kan ta opptil 10–15 minutter å koble seg på. Men så faller de ut igjen. Frustrasjonen ligger som en tjukk tåke i klasserommet.

Internett eller intet nett?

Dårlig nett på de videregående skolene i Buskerud gjør at tusenvis av elever mister undervisningen. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Slik har det vært hele skoleåret. Ikke bare på Buskerud videregående skole, men på samtlige av de 13 videregående skolene i Buskerud. Dårlig nett går ut over undervisningen for cirka 9.000 elever.

Ikke minst skaper det trøbbel for lærerne.

– Vi får ikke gjort jobben vår! Vi får ikke gjennomført kartleggingsprøver! Og vi får ikke rettet prøvene til elevene!

Lærer og tillitsvalgt, Muharrem Emeci, er mildt sagt frustrert over situasjonen. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Det sier tillitsvalgt og lærer ved Buskerud videregående skole, Muharrem Emeci, etter at nettverket igjen har vist seg teknologisk svikefullt.

Tregt og gammelt

– Problemet ligger sentralt i Viken, påpeker Bjørn Bendiksen. Han er IT-ansvarlig ved Buskerud videregående skole.

Det viser seg at nettverksutstyret på de videregående skolene har nådd pensjonistenes rekker og er modent for utskiftning. Nettet på skolene er rett og slett ikke dimensjonert for høyere bruk.

Dette bekreftes av Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for utdanning i Viken fylkeskommune:

Siv Henriette Jacobsen beklager situasjonen og sier at de skal få fikset problemet så fort som mulig. Foto: Basel Kherallah / NRK

– Sånn skal vi ikke ha det og vi jobber med å få fikset det så snart som mulig.

Jacobsen legger til at de har tatt noen umiddelbare grep. De har koblet av elevenes mobiltelefoner for å sikre større stabilitet i nettet.

– Så har vi bestilt nytt utstyr, og det kommer i oktober, sier Jacobsen.

Utbedringen kan ta flere måneder

Digitaliseringsdirektør Anders Aagaard Sørby i Viken fylkeskommune kan ikke gi en eksakt dato for når alle videregående elevene i Buskerud får et stabilt nett.

Mye avhenger av når utstyret de har bestilt blir levert.

– Vi jobber på spreng for at dette skal skje så fort som mulig. Men vi tror situasjonen vil oppleves som betydelig bedre allerede etter høstferien. Da vil det bare være mulig å bruke skolenettet med PC-er, og det vil redusere belastningen på nettet, sier Sørby.

Installeringen starter ved de største skolene. Etter det NRK erfarer er det satt av rundt én uke til dette per skole. Med 13 skoler betyr det at det kan ta over tre måneder før alle har velfungerende internett igjen.

Ida Bremnes mener problemet burde vært løst for lenge siden. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Dette burde vært fikset før skoleåret startet, mener Ida Bremnes.

Inntil videre stanger elevene ved Buskerud videregående huet mot den usynlige veggen.

– Får dere lært noe på denne måten da?

– Nei. Halve timen går med på å komme oss inn. Andre halvtimen hører vi på læreren, hvis ikke han også sliter da. Noe han gjør ofte. Så da går jo hele timen, avslutter Sander André Rasmussen.