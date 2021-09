– Det er jo bra for de som trenger det. Da er det kanskje lettere å få kontakt med disse folka, sier Abel Makenga.

Han går på Sam Eyde videregående skole i Arendal, hvor landets første digitale skolehelsetjeneste ble lansert tidligere denne uka.

Han får støtte av kameraten Magomed Russlanovitsj.

Begge er enig om at det av og til kan være vanskelig å oppsøke helsesykepleier på skolen.

– Det kommer jo litt an på. Men det er ikke så mange som tør det.

«Preikes» heter den nye chattjenesten, der ungdommene anonymt kan få kontakt med helsesykepleier.

Tilbudet er spesielt rettet mot elever på videregående og lærlinger.

Også Thea Bygland (16) syns det kan være kleint å gå til helsesykepleier på skolen. Spesielt hvis det er noe hun ikke vil at andre skal få vite om.

– Så ser alle at du går dit, og så er det sånn «Å ja, hva var du og snakka med hun eller han om?»

– Det er stor sannsynlighet for at jeg kommer til å bruke dette, sier Thea Bygland ved Sam Eyde videregående skole. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Ungdommene har tatt initiativ

Tilbudet skal ikke erstatte fysisk tilstedeværelse på skolen, men være et supplement til den ordinære skolehelsetjenesten, forteller prosjektleder Marianne Sunde.

– Tanken er at det skal være veldig enkelt å få kontakt, og at man er anonym. Det er viktig for mange ungdommer.

Prosjektleder og helsesykepleier Marianne Sunde er stolt over at ungdommene i Agder er de første i landet som får tilbud om digital skolehelsetjeneste. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Det er ungdommene selv som har tatt initiativ til tjenesten.

Idéen ble lansert av ungdommens fylkesutvalg i Agder i 2019, som har vært med å utvikle den.

– Det har vært en tidkrevende prosess, men nå skal dette prosjektet blomstre, sier Johannes Strømberg (17).

Han er elev ved Vågsbygd videregående skole i Kristiansand og ungdommens fylkesordfører i Agder.

Johannes Strømberg tror det nye tilbudet kan bidra til å bedre levekårene for unge i Agder. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Strømberg forteller at skolehelsetilbudet varierer mange steder.

På flere skoler er helsesykepleier kun til stedet noen dager i uka.

Han håper det nye tilbudet kan bli til stor hjelp. Både for dem som ikke har helsesykepleier på skolen hver dag og for dem som vegrer seg for å gå innom.

– Man slipper stigmatiseringen med å kanskje bli sett mens man besøker helsesykepleier.

Informasjon om «Preikes» skal legges ut på hjemmesidene til skolene. På den måten vil elevene enkelt finne frem og kunne bruke tjenesten. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Håper å nå gutta

Undersøkelser viser at gutter syns det er lettere å ta kontakt med helsesykepleier anonymt.

Ett av målene er derfor å nå ut til guttene, som kanskje ellers ikke ville tatt kontakt.

I tillegg til helsesykepleier, har de også en sexolog med på laget, forteller Sunde.

– De er jo veldig opptatt av sex, og det er helt naturlig. Når porno er så lett tilgjengelig på nettet, så er det veldig viktig for dem om å få gode svar med fakta.

Casper Christensen (17) syns det nye tilbudet er fantastisk.

– Fordi det er anonymt tror jeg flere tør å stille spørsmål.

Casper Christensen tror det vil være lettere for gutter å ta kontakt med helsesykepleier på chat. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Men også blant jentene blir den nye tjenesten satt pris på.

Sarah Sørensen Hernes (16) syns det er flott at det er laget et eget tilbud for videregående elever og lærlinger.

– Det er jo mye som skjer akkurat nå, med ny skole og mange nye inntrykk. Da er det veldig fint at man kan få hjelp, men at ingen trenger å vite om det.