– Vi ønsker at Ronja skal bo hjemme

6 år gamle Ronja styrer den elektriske rullestolen sin inn dørene i en rød mursteinsbygning.

Her ligger en avdeling for barnepalliasjon.

En avdeling for barn med livsforkortende sykdommer.

– Endelig, sier Ronja når hun er fremme. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

Ronja har vært her før. Nå skal hun være her i fire døgn uten familien sin.

Hun gleder seg. Synes flere ting er fint her.

– Rommet.

– Baby....seng.

Denne sengen har Ronja snakket mye om etter at hun var her på avlastning sist. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

Ronja er født med en alvorlig, arvelig stoffskiftesykdom.

Hun er en av ti personer her i landet som har den metabolske sykdommen metylmalonsyreemi.

Ronja ligger i sengen og smiler til pappaen sin. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

Leveren til Ronja gjør ikke alt den skal gjøre.

Skadelige stoffer kan hope seg opp i blodet.

Ronja har det som kalles en livsbegrensende sykdom.

Fagfolk antar at rundt 8000 barn og unge er i samme situasjonen som henne i Norge i dag.

Kompliserte sykdomsbilder

Avdelingen Ronja er kommet til, er for barn og unge i hennes situasjon.

Rett etter at Ronja kommer til avdelingen, vil hun leke i ballbingen. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

Den åpnet i mai i fjor, drives av stiftelsen Nordre Aasen og får støtte fra Helsedirektoratet.

– Vi tar imot barn og familiene deres. Det er barn med kompliserte sammensatte sykdomsbilder som svært ofte ikke er på slutten av livet, sier Anja Winther Gjelseth i stiftelsen Nordre Aasen.

Barnepalliasjon er ikke det samme som voksenpalliasjon.

For voksne handler det ofte om kreft. At de får pleie og omsorg i livets siste fase.

Anja Winther Gjelseth er leder for barnepalliasjons-prosjektet ved stiftelsen Nordre Aasen. Foto: SIV JOHANNE BJØRKLY SEGLEM / NRK

– Barn kan leve under et palliasjonsbegrep nærmest hele livet. De kan leve lenge.

Da avdelingen åpnet i fjor, var tanken at barn med uhelbredelig sykdom og livsforkortende tilstand kunne komme hit og få behandling, pleie og omsorg livet ut. Gjerne sammen med familien sin.

Slik er det ikke blitt.

– Foreldre vil være hjemme. Barn vil være hjemme i sitt miljø og søsken har behov for å leve hverdagslivet sitt ved siden av alvorlig syke søsken, sier Anja Winther Gjelseth.

Ronja gjør lekser. Her får hun hjelp av sykepleierne Marte Tonning og Pernille Martinsen. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

Et pusterom i hverdagen

Men familier tar kontakt med dem for å få avlastning. Både hjemme og på avdelingen.

– Mange ønsker dette som et pusterom i en hverdag som er veldig krevende.

Slik er det også for familien til Ronja.

Og de ønsker ikke at datteren skal bo noe annet sted enn hjemme hos dem.

– Ronja skal bo hjemme hos oss 24/7, sier moren Ása Birna Aðalsteinsdóttir.

– Hun er en del av vår familie. Når hun er sammen med de to brødrene sine, er de helt perfekte sammen.

Flyttet til Norge

Ronja ble født i Reykjavík på Island.

Moren forteller at familien ble anbefalt å flytte til et skandinavisk land for at datteren skulle få et godt liv og god oppfølging.

Da Ronja var 16 måneder gammel, flyttet familien til Norge.

– Alt var så fint.

Tross sykdommen, var Ronja et sosialt og aktivt barn som likte å ha det gøy.

Hun elsket å danse Hun var glad i å leke ute Hun var glad i å synge

Dagen alt ble endret

Men en oktoberdag i 2019 begynte Ronja plutselig å gråte uten stans.

Hun slo opp øynene. Slet med å puste. Begynte å kaste opp.

Familien kastet seg i bilen og kjørte til Rikshospitalet i Oslo.

Etter ti dager på intensivavdelingen, var hun innlagt på sykehus i tre måneder. Foto: Privat

Det viste seg at den lille jenta var rammet av en metabolsk krise.

Siden leveren hennes mangler et viktig stoff, var ammoniakkinnholdet i blodet blitt skyhøyt. Hun fikk en hjerneskade.

– Vi tenkte bare at hun skulle dø, sier Ása Birna Aðalsteinsdóttir.

Ronja har mange tilleggsdiagnoser. Hun trenger hjelp med alt i hverdagen.

Foreldrene må kontrollere alt av mat hun får i seg og alt som kommer ut igjen og fører lister. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

Vet ikke hva Ronja tenker

Ronja snakker ikke mye, men kan si enkeltord.

6-åringen forstår at hun ikke er som andre barn som kan løpe og bevege seg fritt.

Og hun er klar over at hun er syk.

– Hun vet at dersom hun kaster opp mer enn to ganger om dagen, må hun til Rikshospitalet og bli der i minst en uke.

Men hva 6-åringen tenker om situasjonen hun er i, er det ingen som helt vet.

– Ronja kan ikke kommunisere så godt at hun kan forklare det, sier moren.

Rammer familien

Ronja får fysioterapi, ergoterapi og hjelp fra PPT.

Her er Ronja med familien sin. Pappa Bjarni Gunnarsson, mamma Ása Birna Aðalsteinsdóttir og de to storebrødrene hennes. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

Foreldrene får avlastning på natten, tre timer to ettermiddager i uken og 11 timer annenhver helg.

De har søkt om BPA 24 timer i døgnet, men fått avslag.

Selv om familien får litt avlastning, må alltid en av foreldrene være hjemme.

Det preger familien.

Ifølge moren får Ronjas brødre ikke så mye oppmerksomhet fra foreldrene sine som de trenger.

Hun mener de lider litt fordi de har en alvorlig syk lillesøster.

– De har aldri vært på ferie med oss. Dette livet er ikke normalt. Det rammer dem veldig mye, sier Ása Birna Aðalsteinsdóttir.

Aðalsteinn (14) spiller blant annet trommer i band på fritiden. Baldur (9) spiller fotball.

De ønsker at folk skal vite hvordan det er å ha en alvorlig syk søster.

Guttene bruker mye tid på å hjelpe Ronja å leke.

Ronja leker doktor på bamsen sin sammen med storebrødrene Baldur Þór (9) og Aðalsteinn Máni (14). Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

Aðalsteinn gir iblant også lillesøsteren sin mat og medisiner.

Et savn er at begge foreldrene er til stede når han opptrer med bandet sitt.

– Foreldrene våre kan ikke gjøre så mange ting med oss.

Han føler at han har et annet liv enn kompisene sine. Og at han ikke er like aktiv som dem.

– Jeg blir litt sliten når jeg hjelper lillesøsteren min med å leke.

Baldur synes det er vanskelig at han ikke kan hjelpe mammaen og pappaen sin slik storebror gjør.

– Jeg har ikke lært det ennå.

Og han synes foreldrene bruker mye tid på Ronja.

– Jeg er lei meg for at lillesøstera mi blir syk hele tida.

Guttene blir fulgt opp av helsesykepleier på skolen.

Sju ganger i døgnet får Ronja ulike medisiner. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

For foreldrene blir det også lite tid til å pleie parforholdet.

Kun en gang har de vært alene ute og spist sammen etter at familien flyttet til Årnes.

Å være mor til et slik barn som Ronja, beskriver Ása med fire ord.

– Tøft. Trist. Rått. Vanskelig.

Hva gjør situasjonen med et morshjerte?

– Det er tøft å se barnet sitt bli sykere og sykere. Det er tøft å vite at hun ikke blir med oss mange år til.

Tenker mye på døden

Ifølge legene kommer ikke Ronja til å oppleve å bli tenåring.

Moren har mange ulike bekymringer.

Hun er redd for at datteren skal få en ny metabolsk krise.

Siden familien ikke har noe nettverk i Årnes, er hun blant annet bekymret for hvem som skal hente eller ta seg av sønnene dersom de ikke er hjemme når Ronja dør.

Ása Birna Aðalsteinsdóttir har mange bekymringer for datteren sin. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

Hun er også bekymret for ekteskapet og hvordan familielivet skal bli etter at datteren er borte.

Og hun tenker mye på begravelse.

Blant annet hvordan den skal være og hvor.

– Skal vi flytte tilbake til Island etterpå eller skal hun begraves på Island?

– Na..ta

Nok en dag går mot slutten i Ronjas liv.

Ved hjelp av en løfteheis kommer Ronja trygt på plass i sengen sin. Foto: Siv Johanne Bjørkly Seglem / NRK

Hjemme har hun hodet trygt plassert på puten med Ole Brumm-trekk. Pappa holder frem to tannbørster.

Ronja griper den ene. Putter den i munnen. Tygger på den.

– Skal jeg hjelpe deg, sier pappa.

Nei, sier 6-åringen bestemt.

Ronja pusser tennene selv. Pappa leser i en pekebok. En lampe lager stjerner i rommet.

– Natta Ronja, sier pappa og Baldur.

– Na..ta, svarer 6-åringen.

Kan lade batteriene

Når Ronja er på er på avlastning på Nordre Aasen, kan familien senke skuldrene noen dager.

Datteren føler seg trygg der. Hun liker de ansatte godt.

– Det føles godt i hjertet, sier Ása.

Hvis noe skulle skje med datteren, er veien heller ikke lang til Rikshospitalet. De har kunnskap om barn som Ronja og vet alt om henne.

– Det føles bra og vite at da er hun i trygge hender.

Oppholdet skulle gi familien et etterlengtet pustehull i førjulstiden.

Mamma og pappa skulle gjøre noe hyggelig sammen som par. Finne på noe med guttene sine.

– Vi trenger å lade batteriene litt i alt vi står oppe i.

Håp for datteren

Men oppholdet ble denne gangen ikke slik noen hadde sett for seg.

Den første kvelden begynte Ronja å kaste opp.

Hun ble innlagt på Riksen.

Foreldrene har flere håp for datteren sin.

At hun skal ha det godt. Føle seg trygg. At de får beholde henne lenger enn det legene sier.

– Vi håper også at hun kan være så smertefri som mulig, når den tiden kommer at vi må si farvel til henne, sier Ása Birna Aðalsteinsdóttir.

En gang fikk foreldrene et råd fra Ronjas lege. Det følger de.

– Vi lever hver dag som om det er hennes siste.