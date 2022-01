Gynekolog ville ikke skade jentas «jomfruhinne»

Camilla (17) ble anbefalt en innvendig gynekologisk undersøkelse.

Men plutselig ombestemte gynekologen seg.

– Legen begynte å gjøre i stand til undersøkelsen, før hun spurte meg, «Nei vent, er du seksuelt aktiv?» Da Camilla svarte nei, sa gynekologen noe som satte henne ut. – Da sa hun; «Vi burde vel ikke gjøre det, med tanke på jomfruhinnen.»

– Hun sa det som et statement, som en setning, i stedet for et spørsmål. Hun spurte ikke om hva jeg syntes om det.

– Jeg har jo lært at den ikke finnes, legger hun til.

I stedet fikk Camilla en utvendig undersøkelse. Med en beskjed om at den ikke er like nøyaktig.

– Jeg ble ganske opprørt. Jeg følte jeg ikke hadde fått noe hjelp, forteller hun.

Ville mistet jomfrudommen

Også Camillas far stusset over gynekologens utsagn.

– Det er i hvert fall ikke et begrep vi har brukt hjemme, og som for meg er litt arkaisk, sier han.

I bilen på vei hjem, snakket de derfor med gynekologen på telefon.

De trengte en oppklaring.

– Vi tenkte at hun kanskje snakket om blødninger. At det hadde vært vanskelig sånn sett, forteller Camilla.

SKJEDEKRANS: Det som før ble omtalt som jomfruhinna, heter egentlig skjedekransen. Foto: Hikimi / Sex og samfunn

Men gynekologen bekreftet begrepsbruken sin.

Sånn Camilla og faren skjønte det, mente gynekologen at Camilla ville mistet jomfrudommen sin dersom de hadde gjennomført undersøkelsen.

– Og om det var hennes egen datter så hadde hun ikke ønsket det slik for henne, forklarer Camilla.

Videre skal gynekologen ha sagt at undersøkelsen kunne gitt henne et unormalt forhold til eget underliv.

Det jeg opplevde var at hun seksualiserte det som skulle ha vært en normal legeundersøkelse. Camillas far

Han fortsetter:

– Gjennom å skape tvil rundt hvordan min datter ville oppfatte og føle rundt det i etterkant.

Et gammeldags begrep

Gynekolog ved Sex og samfunn Siri Kløkstad mener «jomfruhinne» er et gammeldags begrep.

GYNEKOLOG: Siri Kløkstad ved Sex og samfunn mener man ikke bør bruke ordet «jomfruhinne». Foto: Privat

– Det er ingenting som går i stykker eller som mistes første gang man har sex, sier hun.

Kløkstad forteller at «jomfruhinne» er et begrep de vil gå bort fra.

– Jomfrudom tenker jeg knyttes til å debutere seksuelt. Ikke til å putte en ultralydprobe opp i skjeden, sier hun.

Hun mener man bør bruke ordet skjedekrans, et mer anatomisk korrekt begrep.

NRK forklarer Hva er skjedekransen? Bla videre Skjedekransen er en slimhinnefold like innenfor skjedeinngangen, som markerer overgangen til selve skjeden. Denne har formen av en krans og varierer i form og størrelse. "Jomfruhinna" er misvisende Hos friske jenter og kvinner finnes det ikke en hinne som lukker inngangen til skjeden helt. Tidligere trodde man en inspeksjon av skjedekransen ville avsløre om kvinnen har hatt samleie. Det stemmer ikke. Noen kvinner opplever ikke blødninger ved første samleie. Mens andre kan få små rifter i skjeden. Disse gror vanligvis fort. Visste du dette? Ja Ja 62% Nei Nei 38% 116 stemmer Forrige kort Neste kort

Bekymret for slike holdninger

Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Viken reagerer sterkt på hendelsen.

– Man må sette spørsmålstegn ved om denne legen i det hele tatt har gjennomført en forsvarlig undersøkelse.

BEKYMRET: Pasientombud i Oslo Anne-Lise Kristensen mener det er problematisk. Foto: Håvard Hagen

Hun er bekymret for gynekologens holdninger og syn på kvinners kropp og seksualitet.

– Det å i det hele tatt snakke om hun er jomfru eller ikke, etter å ha gjennomført en underlivsundersøkelse, er veldig merkelig, sier hun.

Hun mener det er problematisk hvis kvinner ikke får nødvendige undersøkelser, fordi de ikke er seksuelt aktive.

– Kan være ubehagelig

Gynekologen jobber hos Aleris.

I en e-post svarer administrerende direktør Anita Tunold at deres gynekologer i møte med unge jenter med menstruasjonssmerter, vurderer sykehistorien og den individuelle problemstillingen før de utfører en gynekologisk undersøkelse.

– Dersom det ikke er indikasjon og en helhetlig vurdering tilsier at det er ikke nødvendig, vil gynekologene som regel ikke anbefale en vaginal undersøkelse da det før seksuell debut kan være ubehagelig, og mange unge jenter kvier seg for det.

De sier at det da er vanlig å gjøre en utvendig undersøkelse, slik Camilla fikk.

– Denne fremgangsmåten er det bred enighet om i det gynekologiske fagmiljøet, og den er i tråd med faglige retningslinjer for barn og ungdom.

Aleris vil ikke si noe om denne enkeltsaken, av hensyn til den unge pasienten.

De svarer heller ikke på hva de tenker om legens bruk av ordet «jomfruhinne».

NRK har prøvd å få kontakt med gynekologen uten hell.

Fikk ikke hjelp

Under telefonsamtalen fikk Camilla til slutt et tilbud om en ny, gratis time hos samme gynekolog. Hun takket nei.

Jeg føler meg ikke trygg på at jeg vil bli hørt av henne Camilla (17)

Timen endte med en resept på minipiller, men Camilla fikk verken bekreftet eller avkreftet om noe var galt.

– Jeg har fortsatt helsebekymringer. Egentlig har jeg lyst til å dra til gynekolog igjen, men jeg er mer bekymret, sier hun.

– Det er vanskelig, som en 17 år gammel jente, å være veldig tydelig med legen. Jeg var der alene og for første gang.

OPPRØRT: Camilla (17) ble fortalt at «jomfruhinna» ikke måtte skades. Foto: Rushda Syed / NRK

Les også: Frankrike vil bekjempe sykdommen én av ti kvinner lider av