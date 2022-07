Geir og døtrene skulle til L.A. – endte opp på Malta

– Jeg skulle ha sittet på stranden på Santa Monica i disse tider, men ... ja, hvor skal jeg begynne? sukker en lettere oppgitt Geir Dahl.

51-åringen bosatt på Hønefoss skulle egentlig reist med døtrene Elina (22) og Hanna (17) til Los Angeles i 2020 for å leve i en paradisisk ferietilværelse.

Airbnb-leiligheten var bestilt. Én måned. Palmer, shopping, Hollywood og sol.

Men i ethvert paradis oppstår en slange. Den første het pandemi. To års utsettelse.

– Vi skulle reist 1. juli i år. To dager før avreise fikk vi en melding fra Lufthansa. Flyturen fra Frankfurt til Los Angelen var kansellert.

Alt som kunne gå galt, går galt

Selskapet lovet ny flyreise og booket familien om til Finnair, samme dag, bare på et senere tidspunkt.

– Det var greit, og vi var fornøyd med det, sier Dahl og fortsetter.

– Men på Gardermoen viser det seg at alle innsjekkingsboksene er ute av drift og at alt må gjøres manuelt. Det tar fryyyktelig lang tid.

Elina (22) og Hanna (17) er utålmodige av å vente. Foto: Privat

Rekkene av frustrerte reiseklare blir lange som bilkøene på freewayen i L.A.

Omsider kommer familien frem til skranken.

– De bruker så lang tid på å finne de dokumentene som må godkjennes for å kunne reise til USA, at vi ikke rekker å sjekke inn før flyet letter. Bemanningen på flyplassen var lav og ingen kunne gjøre noe eller hjelpe til, forteller Dahl.

Sindig nordlending mister besinnelsen

Naturligvis forsøker trioen å få landet en ny flyreise. Spørsmålet ble: Er det Finnair eller Lufthansa som har ansvaret?

De ringer kundeservice på begge. Finnair fraskriver seg ansvaret, siden det er Lufthansas egentlige booking.

– Jeg ringte Lufthansas servicesenter, som for øvrig er i Sør-Afrika, 10 ganger. Da det ble vanskelig for dem, la de på. For det første er det ventetid på en halv time, så måtte jeg forklare en ny kundebehandler hvilke flyplasser som har ruter til L.A. De foreslo Bergen! «Skaffer dere et fly derfra til L.A. drar jeg gjerne fra Bergen», svarte jeg.

Geir Dahl beskriver seg som en sindig og høflig nordlending. Men etter noen timer med telefonservice ble han etter sigende «tydelig» og sa klart ifra. Vi kan bare forestille oss.

– Det ender med at de får booket en ny reise til oss 5. juli, altså i går.

Ikke lett med billett

Ny tur til Gardermoen. Sjekker inn. Står i kø. Svetten renner. Dampen stiger. Amerikansk freeway – og sindige, nordlandske gloser som kanskje passerer leppene til familien Dahl.

– Da vi kommer frem til skranken får vi følgende beskjed: «Nei. Disse billettene er ikke gyldige».

– I utgangspunktet «hoverte» vi litt. Vi var ikke berørt av flyteknikerstreik eller annen streik. Så ble det den suppa til slutt, sier Geir. Foto: Privat

Fly forbannet. Fremdeles ingen hjelp å få på flyplassen. Ny runde med kundeservice på den andre enden av globusen. Som nevnt: Det tar tid å komme gjennom i disse dager.

– De sjekker billettene og skjønner ikke hvorfor de ikke er gyldige.

Da de endelig finner ut av problemet er det uansett for sent. Flyet til L.A. tar av.

Uten Geir og døtrene.

Lei av å si farvel

– Hvordan var stemningen hos familien Dahl da?

– Den var rimelig laber, svarer Geir og kan ikke annet enn å le.

– Døtrene mine var naturligvis skuffet og lei seg. De hadde gledet seg. Det samme hadde samboeren min også. Hun hadde vi jo sagt farvel til flere ganger. Hun var lei av at vi kom tilbake i ett kjør, ler Geir som mutt måtte reise fra Gardermoen – i bil hjem til Hønefoss.

Nå blir det endelig tur på familien. Kanskje. Foto: Privat

Selskapet klarte ikke å skaffe nye billetter innen rimelig tid, så familien så seg nødt til å kansellere hele USA-turen. Men helt kjørt er det ikke.

– Vi har jobbet hele dagen med å finne andre muligheter. Det er heller ikke så lett i disse dager. Men vi fant en tur til Malta. Vi drar dit i dag og blir i 10 dager.

– Ikke for å dra ned stemningen, men er du trygg på at du faktisk kommer deg til Malta?

– Jeg tror det ikke før jeg sitter på flyet, avslutter Geir Dahl.

Lufthansa svarer i en e-post til NRK at «grunnet svært begrensede ressurser, så har de ikke mulighet til undersøke saken nærmere».