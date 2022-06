Fylkespolitikere gir seg selv feite lønnstillegg i skjul

– En så stor lønnsøkning som det er snakk om her, virker litt rart og betenkelig.

Valganalytiker og statsviter Svein Tore Marthinsen er overrasket over NRKs funn.

Det dreier seg om hvordan Høyre i Viken bruker pengene de får fra ordningene som kalles partistøtte og opposisjonstillegg.

I Viken er denne potten på 9 millioner kroner, fordelt på alle partiene.

De fleste partier bruker sin del til å ansette sekretær, betale for reiser, møter og til frikjøp.

Men et parti skiller seg ut.

Høyre gir store summer fra sin pengepott til å lønne sine fremste politikere ekstra.

Slik fordeler Høyre i Viken sine penger Ekspandér faktaboks Penger satt av til godtgjørelser for Høyres fylkestingsgruppe i 2022: 1.8 millioner kroner Disse får penger: Iselin Haugo Stavn * (samferdsel): 300.000

Tore Opdal Hansen (skole): 200.000

Lise Hagen Rebbestad (plan): 200.000

Simen Nord (finans): 150.000

Roar Lund (næring): 150.000

Anette Solli (kultur og gruppeleder): 150.000

Kari Sofie Bjørnsen (leder for kontrollutvalget): 150.000

Gunnar Melgaard (kontroll): 50.000 I tillegg kommer utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift. * For tiden i svangerskapsperm. Trine-Lise Østlund Blime fungerer.

Høyre lønner eget styre

En av politikerne som får ekstra lønn er Kari Sofie Bjørnsen.

Hun tjener mer enn mange av Norges mektigste politikere.

Bjørnsen får over 1,4 millioner kroner for sine ulike verv. 150.000 av disse kommer fra Høyres pott hvert år.

Tidligere ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen har rundt 1,4 millioner kroner i inntekt.

200.000 av disse kommer fra Høyre.

Også fem andre politikere belønnes med mellom 50.000 og 300.000 kroner fra denne potten.

Flere av dem har millioninntekter, enten helt eller delvis fra politikken.

TJENER GODT: Simen Nord, Anette Solli og Tore Opdal Hansen sitter alle i Høyres gruppestyre i Viken og er blant mottakerne av Høyres ekstrapenger. Foto: Viken Høyre

Et frikjøp eller en bonus?

Svein Tore Martinsen mener man kan stille spørsmål ved om denne pengebruken faktisk er et frikjøp, eller bare en bonus.

– Jeg tror mange vil tenke at her har man gått altfor langt, og at man ikke bør bevilge seg selv så store beløp som det er snakk om her.

Svein Tore Marthinsen har jobbet tett på norsk politikk i en årrekke. Han er valganalytiker og statsviter. Foto: Privat

MDG bruker penger på andre ting

Høyres gruppeleder, Anette Solli, får også en del av kaka.

Nemlig 150.000 kroner ekstra i året.

Det er hun helt alene om.

De andre gruppelederne har alle snaut 800.000 kroner i året for å drive med politikk på heltid.

Solli mener hun fortjener mer.

– Jeg får disse pengene fordi jeg også er fraksjonsleder for Høyre på kultur. Det er rett og slett fordi det er en tilleggsjobb som skal gjøres, sier Solli.

Miljøpartiet De Grønne bruker sin pengepott annerledes.

– Vi har valgt å bruke pengene våre til å sørge for at noen flere enn gruppeleder har mulighet til å jobbe fulltid med politikk i Viken, sier gruppeleder Kristin Antun.

Det mener hun er viktig for politikken og for at velgerne skal ha størst uttelling for stemmene sine.

Å øke lønna til gruppeleder er ikke noe tema, eller noe vi kommer til å vurdere. Kristin Antun, gruppeleder MDG

Gruppeleder for MDG, Kristin Antun, bevilger seg ikke noe ekstra fra partistøtten. Foto: Anders Fehn / NRK

Slik fordeler de andre partiene sine penger i 2022 Ekspandér faktaboks Arbeiderpartiet (Ap) Partistøtte: 1.515 000 kroner Pengene brukes slik: Frikjøp av Hoda Iman: 727 000 kroner (sosiale utgifter utgjør ca. 25 prosent.)

Reise og evt. overnattingskostnader ved gruppemøter/gruppesamlinger/representantskap o.l.

Administrative tjenester som for eksempel regnskap. Senterpartiet (Sp) Partistøtte: 1.170 400 kroner Pengene brukes slik: Frikjøp av Magnus Weggesrud, gruppesekretær: 650 000 kroner.

Kostnader knyttet til gruppemøter, seminarer, konferanser, årsmøter, data og kontorkostnader og profilering. Sosialistisk Venstreparti (SV) Parti og opposisjonstillegg: 784.746 for kroner Pengene brukes slik: Ingen frikjøp, men planen er å ansette en som kan jobbe for fylkestingsgruppa.

Reise til gruppemøter, deltakeravgift på seminarer og reiser som følge av representasjonsarbeid. Miljøpartiet De Grønne (MDG) Partistøtte og opposisjonstillegg: 1.088 370 kroner Pengene brukes slik: Øyvind Solum: 555.000 kroner

Kristoffer Robin Haug: 78.333 kroner (trekk i godtgjøring når han har møtt på Stortinget)

Hanne Lisa Matt: 5000 kroner

Benedicte Lund: 5000 kroner

Janicke Karin Solheim: 5000 kroner

Ida Julsen: 5000 kroner

Kristin Antun: 5000 kroner I tillegg kommer sosiale avgifter gruppa har betalt i forbindelse med frikjøpene. Ellers: Kostnader knyttet til gruppemøter og andre møter i egenregi, deltakelse på møter, seminarer, konferanser og enkelte småutgifter (kjøpte en blomst til avtroppende fylkesleder som takk for godt samarbeid).

Noe midler til mulige politikkutviklingsprosjekter Venstre (V) Partistøtte og opposisjonstillegg: 635. 934 kroner Pengene brukes slik: 550.000 kroner til fylkessekretær

Seminar, kontordrift og møter Venstre bruker ikke penger til å frikjøpe noen representanter. Fremskrittspartiet (Frp) Partistøtte og opposisjonstillegg: 1.379 688 kroner Pengene brukes slik: Alle i gruppa, utenom leder Lavrans Kierulf og nestleder Ida Ohme Pedersen, er frikjøpt med 60.000 kroner hver.

En representant er frikjøpt med 50.000 kroner.

Resten går til driften av gruppa, budsjettseminarer, kurs og samlinger for å få innspill fra lokallag. Kristelig Folkeparti (Krf) Partistøtte og opposisjonstillegg: 481.122 kroner Slik brukes pengene: frikjøp av en fylkestingsrepresentant i 15 % stilling, politisk rådgiver i 50 % stilling og sekretær/kasserer i 15 % stilling

Kurs/konferanser/skolering, møteutgifter, reisegodtgjørelse, data/kommunikasjon, kontorutstyr/rekvisita og gaver/oppmerksomheter. Rødt (R) Partistøtte og opposisjonstillegg: 625.613 kroner Slik brukes pengene: Ann May Noomi Martinsen er frikjøpt for 290 000

Kostnader knyttet til gruppemøter, seminarer, konferanser, årsmøter, datakostnader og profilering. Pensjonistpartiet Partistøtte og opposisjonstillegg: 329.000 kroner Slik brukes pengene: Godtgjørelser til Knut Erik Christophersen, Erik Leif Henni og Britt Hege Monsen Vestli er på 30.000 kroner hver.

Kjøp av tjenester for 75.000 kroner i forbindelse med etableringen av Pensjonistpartiet Akershus, Buskerud og Østfold når Viken oppløses. Folkets parti (FNB) Partistøtte og opposisjonstillegg: 597 422 kroner Pengene brukes primært til å betale regnskapsfører, kjøregodtgjørelse, kjøp av sekretær fra Folkets Parti Viken og til seminarer.

Det er så langt ikke brukt penger på frikjøp av noen.

Mener en sterk opposisjon trenger penger

NRK har vært i kontakt med alle politikerne i Høyres gruppestyre.

Ikke alle i gruppa jobber med politikk på heltid. Derfor sier flere at pengene er viktige, så de kan ta seg fri fra jobben.

– Det er viktig for oss å klare å frikjøpe nok politikere, så vi blir et reelt alternativ og et slagkraftig opposisjonsparti, mener gruppeleder Anette Solli.

Solli understreker at de rødgrønne partiene som styrer Viken har mange flere heltidspolitikere med høy lønn.

Derfor er det viktig for Høyre å «matche» denne lønna.

Det er Høyres fylkestingsgruppe som bestemmer over pengebruken, ikke styret.

– Dette kan se ut som en bonus partiet bruker til å belønne Høyre sine fremste politikere?

– Nei, det er det ikke. For noen er det dette som skal til, for at de ikke må ta seg en annen jobb ved siden av, sier Solli.

Anette Solli, Høyres gruppeleder i Viken, er opptatt av åpenhet rundt politikernes godtgjøringer. Foto: Heiko Junge / NTB

Avviser lønnsfest på bakrommet

Å finne ut hva fylkespolitikerne i Viken faktisk tjener har vist seg å være både tidkrevende og vanskelig.

I oversikten som NRK først fikk fra fylkeskommunen var pengene fra partistøtten og opposisjonstillegget ikke regnet med.

Det betyr at lønninger på sammenlagt flere millioner kroner ikke var synlige i statistikken.

– Det burde være mer åpenhet rundt dette her, fordi det bør ikke virke som man har noe å skjule, sier statsviter Svein Tore Marthinsen.

– Intensjonen fra vår side har ikke vært å holde noe tilbake, svarer direktør for fylkestingets sekretariat Ole Kjendlie.

Han skriver at det er partiene selv som bestemmer hvordan de bruker disse pengene.

Og at administrasjonen ikke skjønte at partistøtten var en del av det NRK ba om, selv om disse pengene betales ut gjennom det samme lønnssystemet.

I ettertid har NRK fått tilsendt en oversikt over dette fra fylket.

Høyre derimot, har svart åpent om hvordan de bruker sin partistøtte fra starten av.